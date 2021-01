UFODrive will Expansion mittels Crowdfunding stemmen

Das in Luxemburg gegründete Startup UFODrive, das in mehreren europäischen Städten Elektroautos via App vermietet, hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Auf einer Finanzierungsplattform wird nun Geld für die Expansionspläne des Unternehmens gesammelt.

Bereits wenige Tage nach dem Start der Kampagne meldet UFODrive, schon über 80 Prozent seiner Zielsumme von 1,5 Millionen Pfund (rund 1,68 Millionen Euro) eingesammelt zu haben. Mit den Mitteln wollen die Luxemburger die Erweiterung ihrer Softwarelösung und den Ausbau ihrer Aktivitäten in Europa vorantreiben.

UFODrive setzt explizit auf ein App-basiertes Geschäftsmodell, durch das sich der Mietvorgang rund um die Uhr und „in wenigen Schritten erledigen lässt“. Außerdem fokussiert sich das Startup ausschließlich auf Elektroautos. Mit dieser Ausrichtung sei es gelungen, gegen den Trend im Krisenjahr 2020 zu wachsen, neue Standorte zu eröffnen und den Kundenstamm zu verdoppeln, teilt UFODrive mit. In den vergangenen zwei Jahre hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 17 Standorte in acht Ländern eröffnet.

Neben Großbritannien soll nun vor allem Deutschland in den Fokus rücken: Bis Ende 2021 will UFODrive in der Bundesrepublik zwischen sechs und zehn neue Standorte einrichten. Geplant sind Locations unter anderem in Frankfurt, Düsseldorf und München – und zwar an „attraktiven Standorten für Geschäftsreisende“, etwa an Flughäfen. Schon präsent ist UFODrive im deutschsprachigen Raum in Köln, Hamburg, Berlin und Wien.

Für Ende 2021 strebt das Startup zudem den Sprung über den Atlantik an. Ziel sei es, den US-amerikanischen Markt zu erschließen, beginnend mit Standorten an der Westküste, heißt es aus der Firmenzentrale. Neben dem Mietwagengeschäft hat UFODrive übrigens im Sommer 2020 auch eine Flottenmanagement-Software für E-Autos gelauncht, die nicht nur für eigene Zwecke verwendet wird, sondern auch anderen Firmen zur Verfügung steht.

