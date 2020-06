UFODrive bietet Software für E-Auto-Flottenmanagement

Die Elektroauto-Vermietung UFODrive hat eine Flottenmanagement-Software für E-Autos gelauncht. Das luxemburgische Unternehmen vermietet bereits Elektroautos in verschiedenen europäischen Städten und bietet nun auch die neue Software „eMobility Flotten Manager“ an.

In die End-to-End-Plattform für E-Autos seien auch die „Expertise“ aus dem Mietwagen-Geschäft eingeflossen, die man nun auch Flottenbetreibern zu Verfügung stellen wolle. Die Software namens „eMobility Flotten Manager“ soll Flottenmanagern den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern und dabei die Kosten für die Transformation niedrig halten.

Teil der Plattform ist ein Reichweiten- und Lademanagement. Zudem sind aus anderen Flottenmanagement-Plattformen bekannte Features wie eine Fernunterstützung und das Reporting enthalten.











In der Mitteilung wird bereits der Erstkunde genannt, der direkt zum Start der Software die neue Plattform nutzt. Der ebenfalls luxemburgische Flottendienstleister Moovee bietet multimodale Sharing-Dienste für Firmenkunden in ganz Europa an. Erklärtes Ziel ist es demnach, elektrische Fahrzeuge in Flotten besser ausnutzen und somit die Mobilitätsangebote ausweiten zu können – bei gleichzeitig einfacheren Arbeitsprozessen. Moovee will zukünftig On-Demand-Buchungen seiner E-Autos in Luxemburg und Frankreich anbieten.

UFODrive selbst bietet E-Autos in mehreren europäischen Großstädten zur Miete an. Das Angebot, das sich ausdrücklich auch an Geschäftsreisende wendet, ist in Deutschland in Hamburg, Köln und Berlin verfügbar, zudem ist UFODrive in Städten wie Dublin, London, Brüssel, Paris oder Amsterdam aktiv. Die Stationen befinden sich laut der Mitteilung „immer an Verkehrsknotenpunkten der jeweiligen Großstadt“.

Quelle: Info per E-Mail