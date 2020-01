UFODrive vermietet Tesla-Stromer auch Berlin und London

Die Elektroauto-Vermietung UFODrive expandiert in weitere Städte. Ab sofort stehen am Potsdamer Platz in Berlin und an drei Standorten in London das Tesla Model 3 und Model S zur Miete bereit.

Mit den neuen Standorten ist das Unternehmen jetzt in insgesamt zwölf europäischen Städten aktiv. Die gesamte Vermietung ist rein App-basiert. Übernommen und abgegeben werden die Fahrzeuge an festen Stationen.

Wer in Berlin ein Elektroauto für einen Tag mieten möchte, der kann das nun auch am Potsdamer Platz im Parkhaus „Mall of Berlin“. Hierfür ist das Unternehmen eine Partnerschaft mit APCOA eingegangen. In dem Parkhaus stehen ab sofort das Tesla Model 3 für 99 Euro bzw. das Model S für 149 Euro pro Tag bereit. Im Preis inbegriffen ist immer eine VK-Versicherung und drei zusätzliche Fahrer.











Die Fahrzeuge müssen vor der Abgabe übrigens nicht voll aufgeladen werden. Möglich macht dies eine Partnerschaft mit Innogy. Über die in der „Mall of Berlin“ installierten Wallboxen kann der Aufladevorgang der Tesla-Stromer intelligent gesteuert werden. Die öffentliche Ladeinfrastruktur nutzt UFODrive nach eigener Aussage also nicht, um die Fahrzeuge nach Mietende für den nächsten Kunden wieder aufzuladen.

Während der Miete kann der Kunde das Elektroauto kostenlos an den Tesla Superchargern aufladen. Alternativ ist im Handschuhfach eine Ladekarte hinterlegt. Die unterstützten Ladepunkte lassen sich über die App der Vermietung finden. Auch diese können so kostenlos genutzt werden.

In London startet UFODrive zunächst mit drei Standorten (Park Lane, Marble Arch und Oxford Circus). Um die Fahrzeuge auch hier an festen Stationen anbieten zu können, wurde hier u.a. mit Q-Park eine Partnerschaft eingegangen. Für das Tesla Model 3 wird hier ein Preis von 109 Pfund pro Tag aufgerufen. Bei diesen drei Standorten soll es in London aber nicht bleiben. Noch in diesem Monat sollen weitere Standorte in der englischen Hauptstadt folgen.

