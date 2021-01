Kühlmanagementsystem für E-Autos von Hyundai Wia

Hyundai Wia hat ein Thermomanagementsystem für Elektroautos entwickelt, das deren Reichweite und Ladefähigkeit verbessern soll. Die Lösung will der zum Hyundai-Konzern gehörende Maschinenbauer bis 2023 zur Serienreife bringen. Ab dann soll sie in E-Autos auf Basis der Plattform E-GMP zum Einsatz kommen.

Hyundai Wia bezeichnet sein System als „Integrated Coolant Distribution-Supply Module“, also ein „integriertes Kühlmittelverteilungs- und -versorgungsmodul“, das sowohl die Temperatur des Elektromotors und der Leistungselektronik als auch die der Batterie regelt. Bisher seien dafür zwei separate Geräte nötig, teilt das Maschinenbauunternehmen aus dem südkoreanischen Changwon mit. Der innovative neue Ansatz minimiere die Anzahl der Automobilteile und nutze den Bauraum optimal aus

Hyundai Wia gibt an, während der Entwicklung des Moduls vier ausländische und etwa 30 inländische Patente angemeldet zu haben. Getestet wird das Kühlmanagementsystem nach Angaben des Unternehmens in seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Uiwang – und zwar unter anderem mittels eigens neu entwickelten Testaufbauten. Während für 2023 der Einsatz des neuen Moduls in E-Fahrzeugen auf Basis der Electric Global Modular Plattform, kurz E-GMP, geplant ist, strebt Hyundai Wia für 2025 das Ziel an, ein Modul zu entwickeln, das zusätzlich zu den genannten Funktionen auch das Klimasystem des Fahrzeugs integriert. Dieses soll künftig unter der Bezeichnung „Integrated Thermal Management System“, kurz ITMS, firmieren.

Die E-GMP hat Hyundai übrigens erst vor einigen Wochen vorgestellt. Die Plattform soll die Basis für die kommenden Elektroautos des Konzerns bilden – und sich vor allem durch ihre Effizienz auszeichnen. Als erstes Fahrzeug, das auf der E-GMP basieren wird, hat Hyundai den Ioniq 5 angekündigt. Im Anschluss an die digitale Weltpremiere des CUV im Februar wird der 800-Volt-Stromers nach Angaben der Südkoreaner vorbestellbar sein. In Deutschland soll der Stromer seinen Marktstart im Sommer 2021 feiern.

