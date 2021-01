Toyota enthüllt Hybrid-Rennwagen für neue WEC-Saison

Toyota Gazoo Racing hat seinen Rennwagen enthüllt, mit dem der Hersteller dieses Jahr in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) antreten wird. Den neuen Hypercar-Regularien entsprechend verfügt der GR010 Hybrid über einen Allradantriebsstrang mit einer bei 500 kW gedeckelten Systemleistung.

Mit Start der Saison 2021 löst die Klasse LMH („Le Mans Hypercar“) die bisherige Spitzenklasse LMP1 (Le Mans Prototype 1) ab. Damit geht der Einsatz einer neuen Fahrzeugkategorie einher, nämlich die der Hypersportwagen. Toyota Gazoo Racing setzt dabei auf einen Hybrid: Während ein 3,5-Liter-V6-Twin-Turbo-Motor 500 kW an die Hinterräder liefert, sitzt an der Vorderachse eine 200 kW starke Motor-Generator-Einheit, die von Aisin AW und Denso entwickelt wurde. Da laut Regularien eine maximale Systemleistung von 500 kW zulässig ist, reduziert eine intelligente Elektronik die Leistung entsprechend der Höhe des eingesetzten Hybrid-Boosts.

Der GR010 Hybrid ist ein Prototyp-Rennwagen und wurde in den vergangenen 18 Monaten gemeinsam von den Ingenieuren am Hauptsitz des Rennteams in Köln und den Experten für elektrische Hybridantriebe im Higashi-Fuji Technical Center in Japan entwickelt. Der markante Look des Rennprototypen erinnert an einen geplanten Ableger mit Straßenzulassung, der bei den 24 Stunden von Le Mans im vergangenen Jahr erstmals zu sehen war, der sich aber derzeit noch in der Entwicklung befindet. Den Namen des Straßenboliden – GR Super Sport Hypercar – sollten wir uns aber schon mal merken.

Die neuen Rennregularien zielen teils auf eine Kostensenkung bei den Rennwagen. So ist der neue GR010 Hybrid 162 Kilogramm schwerer und hat 32 Prozent weniger Leistung als sein Vorgänger TS050 Hybrid. „Dadurch werden die Rundenzeiten in Le Mans voraussichtlich etwa zehn Sekunden langsamer sein. Auch die Abmessungen weichen deutlich vom TS050 Hybrid ab: Der GR010 Hybrid ist 250 Millimeter länger, 100 Millimeter breiter und 100 Millimeter höher“, teilt Toyota Gazoo Racing mit. Außerdem gebe es erstmals keine Motor-Generator-Einheit im Heck, dafür aber einen zusätzlichen Startermotor. Außerdem seien vollhydraulische Bremsen an der Hinterachse dieses Jahr Pflicht. Und: Nur ein einziges homologiertes Karosseriepaket mit lediglich einer einstellbaren aerodynamischen Vorrichtung ist zulässig. „Der GR010 Hybrid wird daher sowohl auf Strecken mit geringem als auch mit hohem Abtrieb in der gleichen Spezifikation antreten, wobei ein verstellbarer Heckflügel die aerodynamischen Eigenschaften modifiziert“, so das Rennteam.

Toyota Gazoo Racing ist amtierender Weltmeister und dreifacher Le-Mans-Sieger. In seine neunte WEC-Saison geht das Team mit der gleichen Fahrerbesetzung wie 2019/2020: Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López werden den GR010 Hybrid mit der Startnummer 7 fahren und Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley im Schwesterauto mit der Startnummer 8 sitzen. Nyck de Vries bleibt dem Team in seiner Rolle als Test- und Reservefahrer erhalten.

Der Kampf um den WEC-Titel wird in diesem Jahr bei sechs Rennen auf drei Kontinenten ausgetragen. Los geht es mit den 1.000 Meilen von Sebring am 19. März, gefolgt von den 6 Stunden von Spa-Francorchamps (1. Mai) sowie dem Saisonhöhepunkt, den 24 Stunden von Le Mans. Diese finden vom 12. bis zum 13. Juni 2021 statt. Das erste Rennen der Langstrecken-WM in Monza seit 1992 findet am 18. Juli statt, bevor es zum Fuji Speedway (26. September) und anschließend zum Saisonabschluss nach Bahrain (26. September) geht. Bei diesen drei Rennen sind jeweils sechs Stunden im Renntempo zu absolvieren.

Durch die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte, mit denen Teams in der Hypercar-Klasse antreten dürfen, kommt übrigens zum ersten Mal in der WEC und in Le Mans ein BoP-System (Balance of Performance) zum Tragen. Demnach modifizieren die Organisatoren die Leistung jedes Autos von Rennen zu Rennen, um ein möglichst identisches Leistungspotenzial zu erhalten.

Die Balance of Performance wurde notwendig, da in Le Mans und der WEC künftig verschiedene Fahrzeug-Konzepte um den Gesamtsieg fahren. Toyota baut 2021 als einziger Hersteller ein Hypercar mit Hybridantrieb, die beiden Privatteams ByKolles und Glockenhaus wollen Hypercars mit reinem Verbrenner-Antrieb einsetzen. 2022 kommt Peugeot mit einem Hybrid-Hypercar dazu. Ab 2023 wollen die VW-Marken Porsche und Audi nach dem LMDh-Reglement mit Hybrid-Rennwagen mit Toyota und Peugeot um den Gesamtsieg kämpfen. Um die unterschiedlichen Rennwagen auf ein Niveau zu bringen, soll die Balance of Performance zu spannenderen Rennen führen.

„Mit der neuen Le-Mans-Hypercar-Klasse erleben wir gerade eine faszinierende Zeit für den Langstrecken-Rennsport, und mit der Einführung des GR010 Hybrid auch für Toyota Gazoo Racing“, äußert Hisatake Murata, Teampräsident Toyota Gazoo Racing. „Durch die Teilnahme an der WEC werden wir unseren Renn-Hybrid-Antriebsstrang im GR010 Hybrid weiter verfeinern, unser Verständnis von Hypercar-Technologie vertiefen und das Know-how unserer Mitarbeiter kontinuierlich weiterentwickeln. Wir tun dies mit einem klaren Ziel: unseren Kunden in Zukunft noch mehr aufregende Sportwagen zu liefern. Der GR010 Hybrid ist ein Vorgeschmack auf unsere Straßenfahrzeuge.“

toyota-media.de