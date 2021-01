VW startet Abo-Angebot für den ID.3

Volkswagen Financial Services bietet Privatkunden den VW ID.3 jetzt im Monatsabo an. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von sechs oder drei Monaten beträgt die Nutzungsgebühr 449 Euro oder 539 Euro monatlich.

In dem Angebot sind wie auch bei den anderen Abos der VW-Finanzierungs-Tochter alle wichtigen Kosten wie Zulassung, Hauptuntersuchung, Wartung, Inspektion, Verschleißreparaturen, Reifen, Versicherung und Steuern enthalten. Zu dem genannten Angebot gehören pro Monat 800 Frei-Kilometer. Gegen einen in der Mitteilung nicht genannten Aufpreis sind auch monatliche Fahrleistungen von 1.200 oder 1.600 Kilometern abgedeckt.

Nach der drei- oder sechsmonatigen Mindestvertragslaufzeit können die Kunden entscheiden, ihren ID.3 weiter zu fahren – das Abo ist dann monatlich kündbar. Möglich ist auch ein Wechsel in eine andere Fahrzeugklasse, VWFS nennt hier Micro, City, Compact, Compact Space, Family Space, Minibus und Country – aber nicht in allen Segmenten gibt es bisher Elektro-Angebote. Im Falle eines Wechsels beginnt aber eine neue Mindesthaltedauer von drei Monaten.

„Die Erweiterung des Auto-Abos um den ID.3 ist ein tolles Angebot. Denn unsere Kunden können dadurch die neueste Generation der Elektrofahrzeuge des Volkswagen-Konzerns erst einmal ausprobieren und im Alltag erleben. Das Fahrzeug wird unsere Kunden begeistern“, sagt Jens Legenbauer, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH und zuständig für den Markt Deutschland der Volkswagen Finanzdienstleistungen.

Die Kunden sollen den Abo-ID.3 mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen entweder nach Hause geleifert bekommen, auf Wunsch kann das Fahrzeug auch an einer ausgewählten Station übernommen werden. Laut der Mitteilung sind diese Stationen in Autohäusern in Dresden, Düsseldorf, Jena, Nürnberg, der Region Frankfurt am Main und Wolfsburg angesiedelt. Hinzu kommen ausgewählte Stationen von VWFS | Rent-a-Car.

vwfs.com