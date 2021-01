Schweden: Bee und Alfen vereinbaren Lieferdeal

Der schwedische Ladestationsbetreiber Bee Charging Solutions hat Alfen zum neuen Lieferanten für intelligente Ladestationen ernannt. Beide Unternehmen unterzeichneten vor diesem Hintergrund eine Rahmenvereinbarung für einen Anfangszeitraum von drei Jahren.

Die Partnerschaft konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Ladelösungen für Immobilien und Unternehmen, kann nach Angaben von Alfen aber auch Ladestationen für den Heim- sowie den öffentlichen Bereich umfassen. Der niederländische Anbieter hat Ladestationen aller Art im Portfolio, kann diese untereinander vernetzen und um Lösungen zum aktiven Lastmanagement ergänzen. „Diese erweiterte Funktionalität ermöglicht es den Kunden von Bee, bis zu 100 Ladestationen an einer einzigen Anlage anzuschließen und die verfügbare Leistung auf alle aufgeladenen Fahrzeuge zu verteilen“, heißt es in einer begleitenden Pressemitteilung.

Bee ist im Besitz von drei Energieunternehmen in Schweden: Öresundskraft, Jämtkraft und Tekniska Verken in Linköping. „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Alfen als unserem neuen EV-Ladepartner. Der Markt wächst schnell und erfordert immer intelligentere Lösungen. Wir glauben, mit Alfen einen Partner gefunden zu haben, der uns die richtigen intelligenten, schnellen und sicheren Ladelösungen bietet – nicht nur heute, sondern auch in Zukunft“, äußert Fredrik Nordin, Geschäftsführer von Bee Charging Solutions.

Was den deutschen Markt angeht, hat Alfen erst kürzlich bekannt gegeben, bei allen seinen eichrechtskonformen Ladestationen (öffentlich und halböffentlich) Giro-e einzuführen. Mittels Giro-e können Benutzer eine Ladesitzung direkt mit ihrer Debitkarte bezahlen. Bestandsgeräte von Alfen können zudem nachgerüstet werden.

alfen.com