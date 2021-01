Eckpfeiler von Audis Verbrenner-Ausstiegsplan

Audi verpasst laut einem Medienbericht seinen Modellen A4 und A6 ein Enddatum als Verbrenner. Dasselbe soll für den A8 gelten. Selbst in Plug-in-Hybride will Audi offenbar nicht mehr groß investieren. Diese Entscheidungen dürften die Eckpfeiler des unter Audi-Chef Markus Duesmann gefassten Ausstiegsplan aus dem Verbrenner sein.

Genannt werden diese Schritte in einem Porträt des „Manager Magazins“ über Duesmann, der die Ingolstädter VW-Tochter inzwischen seit einem Dreivierteljahr leitet. Konkret heißt es darin, dass ab 2023 noch einmal neue Versionen des A4 und A6 starten und etwas später auch elektrische Varianten folgen werden, dass Audi die Mittelklassemodelle aber nicht einmal bis zum Ende der Laufzeit als Verbrenner anbieten will. Ergo soll noch vor 2030 Schluss sein.

Zum A8 heißt es, dass dieser Ende 2021 noch einmal aufgefrischt wird. Das soll die letzte Maßnahme sein. Auch auf Plug-in-Hybride will sich Audi offenbar nicht länger stützen. Das „Manager Magazin“ berichtet, dass Duesmann sie für Auslaufmodelle hält und zitiert ihn indirekt mit den Worten: Die Politik werde die Technik spätestens nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 nicht mehr fördern, die Kunden verlören dann das Interesse. Bereits vor knapp zwei Wochen hatte der Audi-Chef gegenüber der „Wirtschaftswoche“ geäußert, dass er derzeit an einem konkreten Zeitplan für den Verbrenner-Ausstieg „in den kommenden 10, vielleicht 15 Jahren“ arbeite.

Anstelle der Verbrenner rücken reine Elektroautos in Ingolstadt in den Fokus. Das hat Duesmann allen voran mit dem bereits kurz nach seinem Antritt eingerichteten Elektro-Vorzeigeprojekt Artemis unterstrichen. Die Studie zu dem ersten Audi-Modell unter Artemis soll laut einem Anfang des Jahres erschienenen Bericht der „Automobilwoche“ in diesem Herbst im Rahmen der IAA vorgestellt werden. Der Serienstart ist für Ende 2024 geplant. Duesmann sagte kürzlich, dass es sich bei dem Modell weder um eine große Limousine über dem A8 noch um ein großes SUV über dem Q7 handeln wird: „Es wird eine neue Fahrzeugkategorie, die weder A noch Q heißen wird.“ Bis dato ist Audi mit seinen e-tron-Modellen auf dem Premiummarkt für Elektroautos vertreten.

manager-magazin.de (Bezahlschranke)