SK Innovation steigt in das Geschäft mit Batterietausch-Technologie ein

Das südkoreanische Unternehmen SK Innovation steigt in China in das Geschäft mit Batterietausch-Technologie ein. Möglich macht dies eine strategische Beteiligung an der hierauf spezialisierten Firma Blue Park Smart Energy (BPSE), einer Tochtergesellschaft der BAIC Group.

Die Beteiligung an BPSE in Höhe von 13,3 Prozent erfolgt über SK Future Energy Shanghai (SKFS), ein Tochterunternehmen von SK Innovation. „Durch diese Investition hat sich SK Innovation die Position eines wichtigen strategischen Investors von BPSE gesichert“, heißt es in einer Mitteilung.

Laut SKI ist BPSE „ein wichtiger Teilnehmer“ an der Standardisierung der chinesischen Batteriewechsel-Technologie. Blue Park Smart Energy sei ein „hochkarätiges Service-Sharing-Unternehmen“ in der Branche, welches hauptsächlich Batterietausch-Dienste für Taxis und Sharing-Dienste anbietet (MaaS: Mobility as a Service). Eigene Batterietausch-Stationen soll das Unternehmen zudem bereits in Peking betreiben.

Bereits 2013 gründete SK Innovation mit der BAIC Group ein Joint Venture zur Herstellung von Batterien. Diese Investition legte laut SKI den Grundstein für die Förderung des Batterieservice-Geschäfts (BaaS) des Unternehmens in China. SK Innovation und BPSE beschlossen, die Zusammenarbeit im BaaS-Geschäftsfeld durch eine Geschäftsvereinbarung zu fördern und Synergien mit Chinas bestehendem Batteriegeschäft zu schaffen. Das erste BaaS-Geschäft, auf das beide Unternehmen ihren Schwerpunkt setzen, ist die Batteriewechsel-Station.

Ein Vorteil – den auch Nio mit seinen eigenen Wechsel-Stationen für sich erkannt hat – ist u.a. der schnelle Wechsel der Akkus. Während Nio sich aber auch den Privatkunden widmet, liegt der Schwerpunkt der Batterietausch-Stationen von SK Innovation und BPSE bei Taxi-Unternehmen und Carsharing-Fahrzeugen.

Doch SK Innovation hat nicht nur den chinesischen Markt im Blick. Da SKI laut eigener Aussage über die meisten Tankstellen in Korea verfüge, sei es in Zukunft auch möglich, mit Batteriewechsel-Stationen und Energiespeicher-Systemen nach Korea zu expandieren.

skinnonews.com