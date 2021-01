Peugeot startet Verkauf weiterer PHEV-Modelle

Peugeot hat in Deutschland die Bestellbücher für den überarbeiten 3008 mit zwei Plug-in-Hybrid-Varianten geöffnet. Zudem ist ab sofort der 508 PSE („Peugeot Sport Engineered“) als Limousine und Kombi bestellbar.

Der 508 PSE ist ausschließlich als Plug-in-Hybrid erhältlich. Gegenüber den bekannten PSA-PHEV auf der EMP2-Plattform liegt die Systemleistung jedoch bei 265 statt 220 kW. Der Antrieb nutzt zwei E-Motoren: Einer sitzt vorne beim Verbrenner, der zweite an der Hinterachse. In Deutschland ist der 508 PSE als Coupé-Limousine zu Brutto-Listenpreisen ab 66.640 Euro erhältlich, die Kombi-Variante startet ab 67.940 Euro. Ab wann die Fahrzeuge ausgeliefert werden sollen, gibt Peugeot in der Mitteilung nicht an.

Ebenfalls ab sofort in Deutschland erhältlich ist der neue Peugeot 3008, für den zwei Plug-in-Hybrid-Varianten angeboten werden: Der 3008 Hybrid (165 kW) mit Frontantrieb sowie der 3008 Hybrid4 (220 kW) mit Allradantrieb. Bei dem Hybrid4 handelt es sich im Grunde genommen um dasselbe Layout wie beim 508 PSE, wie erwähnt aber mit der geringeren Systemleistung.

Der 3008 Hybrid ist zu Preisen ab 44.100 Euro vor Förderung erhältlich. Allerdings ist der Plug-in-Hybrid derzeit nicht in der Basis-Ausstattung „Active“ verfügbar, sondern mindestens an die höherwertige Ausstattung „Allure“ gebunden.

peugeot.com (508 PSE), peugeot.com (3008)