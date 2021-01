Wien Energie beschafft 48 Kia e-Niro für seinen Vertrieb

„Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein für mehr Klimaschutz in der Stadt. Wien Energie setzt intensiv auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur und betreibt heute das dichteste Ladenetz in Wien. Die Umrüstung unserer eigenen Flotte ist damit ein logischer Schritt“, äußert Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien Energie. „Weit über 90 Prozent der Autofahrten sind kürzer als 50 Kilometer. Diese Strecke schafft ein durchschnittliches Elektroauto locker fünf bis sechs Mal pro Vollladung.“ Man wolle auch ein Signal an andere Unternehmen senden, im Sinne des Klimaschutzes umzusteigen, betont Strebl.







Wien Energie verantwortet bekanntlich den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Wien. In einem Anfang 2018 begonnenen Großprojekt baut der Versorger in der österreichischen Hauptstadt insgesamt 1.000 öffentliche Ladepunkte auf. Das Vorhaben dürfte inzwischen abgeschlossen sein. Daneben betreibt Wien Energie im Großraum Wien auch hunderte Ladepunkte im halböffentlichen Raum – etwa in Tiefgaragen, auf Supermarktparkplätzen oder an Bahnhöfen. Im Zuge der eigenen Flotten-Elektrifizierung betont das Unternehmen zudem, auch spezielle Ladelösungen für Gewerbe im Portfolio zu haben.

wienenergie.at