EnBW eröffnet auch in Karlsruhe einen urbanen Schnellladepark

Die EnBW hat nun auch in Karlsruhe einen urbanen Schnellladepark offiziell eröffnet. Der Park ging bereits Ende des vergangenen Jahres in Betrieb und befindet sich direkt am Einkaufscenter in der Durlacher Allee 111.

Der Standort ermöglicht das Laden mit einer Leistung von bis zu 300 kW an insgesamt zwölf HPC-Ladepunkten. Der Schnellladepark ist Teil des vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg geförderten Projekts „Urbane Schnellladeparks Baden-Württemberg“ (USP-BW).

„Der Ausbau von Schnellladeparks hat für uns strategische Bedeutung, und deshalb gehen wir hier konsequent voran”, so EnBW-Chef Frank Mastiaux in einer Mitteilung. „Gerade im urbanen Raum entsteht so die Möglichkeit, während kurzer Stopps und Besorgungen zu laden. Oder auch dann, wenn man zu Hause keine Möglichkeit dazu hat.“ Oberbürgermeister Frank Mentrup ergänzte: „Während des Einkaufs bequem und ultraschnell laden – der neue Park unterstreicht unser Ziel, als Stadt voranzugehen und die Mobilitätswende aktiv zu gestalten. Durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Karlsruhe gehen wir einen weiteren Schritt hin zu neuer und klimafreundlicher Mobilität.“

Zwei Standorte in Stuttgart sind bereits in Betrieb; weitere sollen in diesem Jahr folgen. Im Rahmen des Projekts USP-BW errichtet die EnBW so insgesamt 16 urbane Schnellladeparks in Städten Baden-Württembergs. Bei den Städten handelt es sich um Esslingen, Freiburg, Friedrichshafen, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Ludwigsburg, Mannheim, Pforzheim, Reutlingen, Sindelfingen, Stuttgart, Tübingen und Ulm. Die EnBW investiert für das Vorhaben rund zehn Millionen Euro, wovon bis zu drei Millionen Euro gefördert werden.

EnBW betreibt in Deutschland bereits mehr als 450 Schnelllade-Standorte, noch in diesem Jahr sollen es mehr als 1.000 Standorte werden. Bis 2025 investiert das Energieunternehmen – welches das eMobility-Geschäft in einer neuen Tochter bündelt – rund 100 Millionen Euro jährlich in den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur.

enbw.com