VDL baut E-Busse für Verden, Goslar und Braunschweig

VDL Bus & Coach hat Aufträge von drei Verkehrsunternehmen in Deutschland über insgesamt zwölf Citea SLF-120 Electric erhalten: Neun der E-Busse gehen an die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, zwei an die Verdener Verkehrsgesellschaft und einer an Stadtbus Goslar.

Die drei Verkehrsunternehmen haben sich im Vorfeld zusammengetan, um die Sammelbestellung bei dem niederländischen Bushersteller einzureichen. Alle zwölf E-Busse werden voraussichtlich im Dezember dieses Jahres geliefert.

Die georderten Elektrobusse sollen vorrangig im Stadtverkehr der drei Verkehrsunternehmen eingesetzt und hauptsächlich nachts per CCS-Ladestecker im Busdepot geladen werden. Ihre Batterien haben laut VDL eine Kapazität von 350 kWh.

Die Einsatzpläne unterscheiden sich in den drei Städten folgendermaßen: Die Verdener Verkehrsgesellschaft mbH will ihre zwei Citea SLF-120 hauptsächlich auf die getakteten Stadtverkehrslinien in Verden (Aller) sowie zu Zeiten der Hauptverkehrslast in die Verdener Ortschaften bis in die angrenzende Gemeinde Kirchlinteln schicken. Die Stadtbus Goslar GmbH wird den bestellten Elektrobus auf Linien im Stadtverkehr Goslar einsetzen und somit unter anderem auch die Innenstadt beziehungsweise Fußgängerzone bedienen. Die KVG Braunschweig plant, die neun Citea-Busse ebenfalls primär im Stadtverkehr der Verkehrsgebiete Salzgitter, Helmstedt und Wolfenbüttel zum Einsatz zu bringen.

„Die regionsweite Einführung von Elektromobilität ist ein großes, zukunftsgerichtetes Projekt für unsere Regionen Verden, Goslar und Braunschweig“, äußert Axel Gierga, Geschäftsführer der KVG Braunschweig im Namen der kooperierenden Verkehrsunternehmen. „Erreichen können wir dies nur mit starken, erfahrenen Partnern. Deshalb freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit VDL Bus & Coach.“

Für die KVG Braunschweig sind die neun bestellten E-Busse derweil nur der Anfang. Im Oktober erhielt der ÖPNV-Betreiber vom Bund einen Förderbescheid für die Beschaffung von 32 Elektrobussen. Den ersten neun Exemplaren sollen bereits zeitnah weitere sieben Elektrobusse folgen. Die restlichen 16 Exemplare sind für die Jahre 2021/22 vorgesehen. Fünf E-Busse sind unter dem Dach der KVG bereits in Betrieb.

„Wir betrachten die aktuellen Entwicklungen in Deutschland als sehr positiv“, sagt Managing Director Boris Höltermann von der VDL Bus & Coach Deutschland GmbH. „Dass immer mehr Subventionen zur Verfügung stehen, erleichtert die Entscheidung, emissionsfreie Busse anzuschaffen. Wenn Verkehrsunternehmen gezielt zusammenarbeiten, ist die Schlagkraft natürlich noch größer, und Städte können den angestrebten ökologischen Umbau schneller und effektiver vorantreiben.“ Seit 2015 hat VDL nach eigenen Angaben mehr als 100 vollelektrische Fahrzeuge nach Deutschland geliefert.

Für dieses Jahr kündigt VDL unterdessen die nächste Generation seiner Citea-Elektrobusse an. Enthüllt werden sollen sie im Oktober auf der Busworld in Brüssel. Bisher verrät der Hersteller nur so viel: Die neue Busgeneration werde über eine innovative Seitenwandkonstruktion aus Verbundwerkstoffen verfügen, die 15 Prozent leichter ist als eine herkömmliche Seitenwand. Außerdem wird das Batteriepaket künftig serienmäßig im Boden untergebracht. Daraus ergeben sich laut VDL eine bessere Gewichtsverteilung, mehr Stabilität und eine höhere Fahrgastkapazität. Und: „Durch die Wahl effizienter Komponenten, einer Leichtbaukonstruktion, einer guten Isolierung, eines aerodynamischen Entwurfs und einer optimalen Energieverwaltung wird der Energieverbrauch des Fahrzeugs um bis zu 30 Prozent gesenkt.“ Weitere Details zu den neuen E-Bussen will VDL in den kommenden Monaten publik machen.

vdlbuscoach.com