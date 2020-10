Braunschweig: KVG erhält Förderbescheid für 32 E-Busse

Die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) hat vom Bund einen Förderbescheid für die Beschaffung von 32 neuen Elektrobussen erhalten. Die ersten neun Exemplare sind bereits ausgeschrieben, weitere sieben Elektrobusse sollen zeitnah folgen und die restlichen 16 in den Jahren 2021/22.

Bereits 2018 hatte der Aufsichtsrat der KVG beschlossen, dass künftig ein Viertel der Busflotte elektrisch fahren soll, was 48 Solobussen entspricht. Voraussetzung dafür ist unter anderem der Förderbescheid, der nun die Anschaffung der ersten 32 Exemplare abdeckt. Durch die Kombination von Landes- und Bundesmittel kommt die KVG nach eigenen Angaben auf eine Förderquote in Höhe von fast 65 Prozent der Beschaffungskosten, sprich: 12 Millionen Euro der kalkulierten Gesamtbeschaffungskosten von 18 Millionen Euro werden übernommen.

Aus dem eigenen Portemonnaie hat die KVG bereits fünf E-Busse gekauft und in Betrieb genommen und auch die nötige Infrastruktur auf den Betriebshöfen geschaffen. Eingesetzt werden die strombetriebenen Busse künftig in Salzgitter, Wolfenbüttel und Helmstedt. Allein in Salzgitter wird die Hälfte der ersten 32 E-Busse verkehren.

Bis zum Jahr 2023 plant die KVG dann die Beschaffung der restlichen 23 E-Busse, um auf die vorerst angestrebte Elektrifizierungsquote zu kommen. Voraussetzung sei ebenfalls eine zusätzliche Förderung aus Finanzmitteln des Landes Niedersachsen, teilt die Verkehrsgesellschaft mit. Grundlage für den Ausbau der Elektrobusflotte ist ein im April 2018 erfolgter Aufsichtsratsbeschluss, der auf positiven Erfahrungen aus dem Projekt Leo (Linienbetrieb mit elektrischen Omnibussen) fußt. Ein Projekt, das die KVG vor rund zwei Jahren gestartet hat und das die Erprobung von drei E-Bussen des in Salzgitter ansässigen Herstellers Sileo umfasste.

kvg-braunschweig.de