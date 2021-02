Norwegen: Elektrische Charter-Flotte am Telemark-Kanal

Im Frühjahr 2021 nimmt die erste vollelektrische Charter-Flotte ihren Betrieb am norwegischen Telemark-Kanal auf: Es handelt sich um sechs mit E-Antrieben von Torqeedo ausgerüstete Charter-Boote der slowenischen Werft Greenline Yachts.

Angeboten werden die sechs Charter-Boote vor Ort von der Mitte 2020 gegründeten Firma Canal Boats. Konkret handelt es sich um die Greenline E-Drive-Modelle 33 und 39, die bei voller Batterieladung laut Torqeedo mit einer Reichweite von 50 Seemeilen aufwarten. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei elf Knoten. Verkehren sollen die Boote am Telemark-Kanal zwischen Küste und Hochland. Ein Netz von zehn Fast-Charging-Stationen an der Küste rund um die Stadt Porsgrunn steht für Ladevorgänge zur Verfügung.

„Anstatt über Nacht an eine Steckdose gebunden zu sein, tankt man grünen Strom im Hafen. Der Urlaub muss nicht mehr unterbrochen werden“, heißt es dazu auf der Webseite von Torqeedo. Bei einem Ladestand von 20 Prozent dauere es maximal drei Stunden, bis die Akkus voll sind. Die Installation der Ladestationen wird von einer Tochtergesellschaft des norwegischen Ministeriums für Klima- und Umweltschutz finanziert. Eigenstrom generieren die Boote darüber hinaus mittels Solarzellen auf dem Dach.

Die etwa zwölf Meter lange Greenline 39 E-Drive wurde 2019 auf der Boot Düsseldorf vorgestellt – und weltweit bisher zehnmal verkauft. „Die Nachfrage nach Yachten mit elektrischen Antriebssystemen steigt rasant“, wird Luca Raumland, Head of Sales and Marketing bei Greenline Yachts’ Mutterkonzern SVP Yachts von Torqeedo zitiert. Die slowenische Werft stattet ihre Modelle bereits seit 2008 mit Hybrid-Antrieben im Niedervoltbereich aus. Ab 2030 will sie nur noch Yachten mit Elektro- und Hybrid-Antrieben herstellen. Das Rumpfdesign der Greenline Yachten werde bereits bei der Planung für Elektromotoren optimiert – was Reichweite und Energieeffizienz verbessere, heiß es. Torqeedo liefert neben dem E-Antrieb auch die Batterien zu.

torqeedo.com