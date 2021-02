Torqeedo startet Direktvertrieb in Norwegen

Torqeedo gründet in Norwegen eine Direktvertriebsniederlassung, mit der das Unternehmen den dort wachsenden Markt für elektrische Schiffsantriebssysteme bedienen will. Es handelt sich bereits um Torqeedos weltweit achtes Direktvertriebsbüro.

Präsent ist die Firma bereits in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Thailand und den USA. Nun soll also Norwegen folgen: „Norwegen ist weltweit führend bei der Umstellung auf die Elektrifizierung des Land- und Wassertransports, mit breiter staatlicher Unterstützung für umweltfreundliche Initiativen“, äußert Tommi Salonen, Direktor des EMEA-Einzelhandelsvertriebs bei Torqeedo.

Das Unternehmen startet in dem skandinavischen Land nicht bei null: Torqeedo liefert bereits elektrische Antriebssysteme der Deep Blue-Serie an Greenline Yachts, einen Hersteller von Elektro- und Hybridbooten. In diesem Kontext arbeitet Torqeedo auch mit Canal Boats Telemark zusammen. Ziel ist es, ab Mai eine elektrische Charterflotte mit sechs neuen Greenline-Elektro-Yachten im Telemarkkanal in Betrieb zu nehmen.

„Durch unsere neue Direktvertriebspräsenz können wir für unseren wachsenden Kundenstamm an Bootsbauern, Flottenbetreibern, Werften, Einzelhändlern und Endverbrauchern in Norwegen und Dänemark schnellere Reaktionszeiten und besseren technischen Support bieten“, sagt Dr. Michael Rummel, Geschäftsführer von Torqeedo. Als Vertriebsleiter wird Gregor Papadopoulos das neue norwegische Sales- und Supportteam leiten.

torqeedo.com