236.000 Interessenten für Hyundai Ioniq 5

Hyundai hat knapp eine Woche nach der Weltpremiere des Ioniq 5 ein hohes Interesse an dem 800-Volt-Stromer vermeldet: Bereits 236.000 Interessenbekundungen von potenziellen Kunden in Europa seien für das Modell eingegangen. Die auf 3.000 Exemplare limitierte Sonderedition „Project 45“ sei innerhalb weniger Stunden vergriffen gewesen.

Die geplante Produktion des „Project 45“-Sondermodells – alle Details hierzu in unserem Bericht zur Premiere des Ioniq 5 – sei innerhalb von 24 Stunden „fast dreimal überzeichnet“ gewesen, so Hyundai. In der Mitteilung geben die Koreaner an, dass der Ioniq 5 „schnell für ein sehr hohes Maß an Website-Traffic und Social-Media-Engagement bei Verbrauchern in Europa“ gesorgt habe – „mehr als je zuvor, das Hyundai für ein solches Ereignis aufgezeichnet hatte“. Sogar das Ergebnis der neuen Verbrenner-Generation des Tucson im Jahr 2020 sei übertroffen worden.

Die virtuelle Vorstellung und der Reservierungsstart hat aber wohl auch für Probleme gesorgt. Ursprünglich sollte das „Project 45“-Sondermodell bereits ab dem Premierentag, also dem 23. Februar, reservierbar sein. Dann wurde der 25. Februar um 10 Uhr als Termin für die Freischaltung des Portals genannt.

Wie die E-Auto-Vermietung „Nextmove“ berichtete, gab es auch zu diesem Termin immer wieder technische Probleme. Zudem konnte wohl noch kein konkretes Auto reserviert werden, es handelt sich wohl um einen mehrstufigen Auswahlprozess: Am Ende der Registrierung erhielten die Interessenten nur eine Nachricht, dass sie unter den ersten 3.000 Interessenten seien – Hyundai werde in den kommenden Tagen Kontakt aufnehmen.

– ANZEIGE –

Hyundai selbst zeigt sich selbstverständlich zufrieden mit dem Feedback auf das neue E-Auto. Das „außergewöhnlich hohe Interesse“ am Ioniq 5 unterstreiche die Stärke von Hyundai in Bezug auf emissionsfreie Mobilität, sagt Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product bei Hyundai Motor Europe. „Mit seiner ultraschnellen Aufladung, seiner großen Reichweite und dem anpassbaren Innenraum ist der Ioniq 5 ein Wegbereiter, der in seiner Klasse Maßstäbe setzt – und diese herausragenden Eigenschaften haben sich für eine große Anzahl europäischer Kunden sofort als attraktiv erwiesen.“

Der Ioniq 5 ist bekanntlich das erste Modell, dass auf der neuen Elektro-Plattform E-GMP von Hyundai-Kia aufbaut. Damit wird der Ioniq 5 das erste Volumenmodell mit 800-Volt-Akkus. Noch in diesem Jahr soll der erste Elektro-Kia auf E-GMP-Basis folgen. Hyundai hat für die E-GMP-Plattform den Modellnamen Ioniq zu einer eigenen Submarke ausgebaut – auf das E-CUV (Crossover Utility Vehicle) Ioniq 5 sollen eine E-Limousine namens Ioniq 6 und ein E-SUV (Ioniq 7) folgen.

hyundai.news, twitter.com (Nextmove)