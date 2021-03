Tesla und Toyota sprechen angeblich über SUV-Plattform

Tesla und Toyota verhandeln angeblich über die gemeinsame Entwicklung einer Plattform für ein kleines Elektro-SUV. Laut einem südkoreanischen Medienbericht begannen die Gespräche hierzu bereits im vergangenen Jahr und sollen sich nun der Endphase nähern.

Das berichtet die südkoreanische Zeitung „Chosun Ilbo“ unter Berufung auf eine Quelle in der japanischen Autoindustrie. Demnach soll Tesla Software und die Elektronik übernehmen, während Toyota die eigentliche Fahrzeug-Plattform beisteuern solle. Somit sollen offenbar die beiden Stärken der Unternehmen – Software und E-Antriebe vs. günstige Fahrzeugproduktion in großen Stückzahlen – kombiniert werden.

Auf dieser Basis könnte offenbar das angekündigte Tesla-Modell für 25.000 Dollar entstehen. Bestätigt ist das aber selbstverständlich nicht. Im Gegenzug will Toyota laut der Quelle von „Teslas IT-Fähigkeiten“ profitieren. Um welche Funktionen genau es dabei geht, ist nicht klar – auch nicht, ob Toyota dann Tesla-Technologie in seinen eigenen Fahrzeugen einsetzen will und wird.

In dem Bericht werden aber nur die Fahrzeugplattform sowie die „elektronische Steuerungsplattform und Softwaretechnologie“ erwähnt. Die Batterien, gerade bei günstigen Elektroautos ein wichtiger Kostenfaktor, werden aber nicht angesprochen. Tesla steht selbst vor dem Einstieg in die Batterieproduktion mit den 4680-Zellen, arbeitet aber auch mit Zelllieferanten wie Panasonic, LG Chem und CATL zusammen. Toyota kooperiert mit CATL, BYD und unterhält gemeinsam mit Panasonic das JointVenture Prime Earth.

Toyota und Tesla haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet, damals entstand 2012 ein elektrischer RAV4. Ende 2019 verkauften die Japaner ihre letzten Tesla-Anteile.

Toyota hat sich lange Zeit auf seine Hybride (als „selbstladend“ beworben) und Brennstoffzellenfahrzeuge konzentriert. Inzwischen plant aber auch der Toyota-Konzern Batterie-elektrische Fahrzeuge, etwa den Lexus UX300e. Toyota hat zum einen seine TNGA-Plattform (Toyota New Global Architecture) für E-Antriebe weiterentwickelt, zudem entwickelt der Konzern gemeinsam mit Subaru eine Plattform für Elektro-SUV. In China arbeitet Toyota mit BYD zusammen.

