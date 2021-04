Bei Tchibo gibt es jetzt auch Elektroautos. Konkret bietet der Kaffeeröster in Kooperation mit like2drive das Tesla Model 3 und den Fiat 500e im Abo an – zu Preisen von 777 Euro im Monat für das Tesla Model 3 in der Version Standard Range Plus bzw. für 289 Euro monatlich beim Fiat 500e Icon.

heise.de, teslamag.de, presseportal.de