Mahle eröffnet Entwicklungszentrum in China

Automobilzulieferer Mahle hat ein Elektronik- und Mechatronik-Entwicklungszentrum im chinesischen Changshu in Betrieb genommen. Vor Ort wird unter anderem an elektrischen Antriebssträngen, Ladelösungen sowie Thermomanagement-Anwendungen für alternative Antriebe gearbeitet.

Rund 70 Ingenieure werden laut einer Mitteilung des Unternehmens in Changshu Lösungen für alternative Antriebe entwickeln. Zugeordnet ist der neue Standort dem Geschäftsbereich Elektronik und Mechatronik, den Mahle im Zuge einer Umstrukturierung Anfang 2020 gegründet hatte.

In der kommenden Dekade erwartet der Technologiekonzern in diesem Feld ein deutliches zweistelliges Umsatzwachstum. Die neue Einrichtung in Changshu soll nun neben den Elektronik-und-Mechatronik-Zentren in Kornwestheim (Deutschland), Šempeter pri Gorici (Slowenien) und Valencia (Spanien) „eine wichtige Rolle als Innovations-Hub für die Aktivitäten im Bereich der alternativen Antriebe des Konzerns spielen“, teilt Mahle mit.

Auf China als Standort ist die Wahl gefallen, da sich das Land zu einem wichtigen Markt für Mahle entwickelt. „Wir wollen hier weiter wachsen und sehen großes Potenzial in der E-Mobilität, die in China immer deutlicher an Fahrt aufnimmt. Dafür wollen wir unsere Rolle als Technologiepartner in der Region stärken“, äußert Michael Frick, CFO und interimsweise Vorsitzender der Mahle-Geschäftsführung. „Unser neues Entwicklungszentrum in Changshu ist der jüngste Schritt in dieser Strategie.“ Ziel sei Entwicklungskompetenzen noch zielgerichteter auf den chinesischen Markt ausrichten zu können.

Das Elektronik- und Mechatronik-Produktportfolio von Mahle umfasst im Automotive-Bereich unter anderem elektrische Antriebe, Aktuatoren, Nebenaggregate sowie Steuerungs- und Leistungselektronik. Seit 2019 ist Mahle bereits mit Hochvolt-Traktionsmotoren sowie Onboard-Chargern und DC/DC-Konvertern für Pkw am Markt. Von sich reden machte Mahle jüngst auch über sein hausinternes Ladeinfrastruktur-Startup chargeBIG. Als Zulieferer ist das Unternehmen daneben auch im E-Zweiradmarkt aktiv.

