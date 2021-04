E.ON startet Mietangebot für E-Scooter in Göttingen

Der Energieanbieter E.ON ruft in Göttingen ein Mietangebot für Elektro-Scooter ins Leben. Dabei stehen im erweiterten Innenstadtgebiet ab sofort 50 elektrische Roller bereit, die via App gebucht werden können. Es handelt sich dabei um Modelle, die für bis zu zwei Personen Platz bieten.

Bisher hat E.ON in puncto Elektromobilität vor allem mit Ladeangeboten und -lösungen auf sich aufmerksam gemacht. In Göttingen installiert der Energieversorger nun einen Free-Floating-Sharingdienst in der erweiterten Innenstadt Göttingens. Das Geschäftsgebiet reicht von der Stettiner Straße im Süden bis zum Universitätsareal Nord Campus. Nach einer einmaligen Registrierung erfolgen die Ortung und die Aktivierung der Fahrzeuge ebenso wie die Beendigung der Miete und die Bezahlung per App. In der Helmbox finden Nutzer Einweg-Hygienehauben und zwei Helme vor.

Wie üblich bei Free-Floating-Angeboten sind die E-Scooter nach Fahrtende wieder im Geschäftsgebiet “gemäß der Straßenverkehrsordnung sowie auf ausgewiesenen Parkplätzen” abzustellen. Die Göttinger erhalten zum Start des Angebots 15 Freiminuten. Die einmalige Registrierungsgebühr beträgt 4,95 Euro. Für E.ON-Kunden kostet die Nutzung anschließend 19 Cent pro Minute, für alle anderen sind 23 Cent pro Minute fällig. Wer den Roller zwischendurch parken und im Anschluss weiternutzen möchte, zahlt einen Pausentarif in Höhe von 10 Cent pro Minute.

„Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Wir freuen uns besonders, in Göttingen ein Sharing-Angebot für E-Roller zu starten” , äußert Wolfgang Wirtnik, Vertriebsleiter bei E.ON Energie Deutschland. “Als langjähriger Energielieferant vieler Göttingerinnen und Göttinger leisten wir für die Menschen vor Ort damit einen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt.“ Zum Herstellermodell der Roller macht der Energieversorger keine Angaben.

Quelle: Infos per E-Mail