Jidu Auto plant Milliarden-Investitionen bis 2026

Das Elektroauto-Joint-Venture Jidu Auto von Baidu und Geely will offenbar in einem Jahr sein erstes Modell vorstellen. Das gab CEO Xia Yiping bekannt – und kündigte Milliarden-Investitionen an.

Laut dem CEO will Jidu Auto in den kommenden fünf Jahren 50 Milliarden Yuan (6,4 Milliarden Euro) investieren. In diesem Zuge sollen in den kommenden zwei bis drei Jahren 2.500 bis 3.000 Mitarbeiter eingestellt werden, sagte Xia Yiping dem Portal „Yicai Global“. Das Unternehmen habe bereits ein Kernteam von rund 100 Mitarbeitern aufgebaut.

Jidu Auto werde voraussichtlich im April nächsten Jahres sein erstes Modell auf der Auto China vorstellen und danach alle zwölf bis 18 Monate ein neues Modell folgen lassen. In welchem Segment das erste und die weiteren Fahrzeuge angesiedelt sein sollen, gab Xia nicht an.

Laut Xia schätze Baidu-Gründer Robin Li das Projekt sehr und werde auch eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und dem Design der Fahrzeuge übernehmen. Weiter ins Detail ging der CEO aber nicht. Um die Entwicklung und die angekündigten Investitionen zu finanzieren, werde bald eine Finanzierungsrunde abgeschlossen – bei der Gründung hatten Baidu und Geely das Unternehmen mit einem Grundkapital von zwei Milliarden Yuan (256 Millionen Euro) ausgestattet.

Jidu Auto wurde offiziell im März gegründet, Baidu hält 55 Prozent der Anteile. Der Rest liegt bei der Geely Holding, die auch die Produktionswerke für die Baidu-Fahrzeuge bereitstellen wird. Wie Xia betonte, sei Geely aber nicht nur ein Auftragsfertiger, sondern man habe eine tiefe Kooperation und teile Technologien.

Die Fahrzeuge sollen auf der Geely-Plattform SEA basieren, welche die Chinesen 2020 erstmals vorgestellt hatten. Die Plattform soll Fahrzeuge vom A- bis E-Segment und sogar leichte Nutzfahrzeuge ermöglichen. Möglich sind somit Premium-Modelle mit großer Batterie und Allrad-Antrieb, aber auch günstige E-Kleinwagen im A-Segment.

