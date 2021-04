Ladesäule mit Grillfunktion?

In München kam es kürzlich zum Ausfall einer Ladesäule für Elektroautos, weil jemand Hackfleisch in die Steckvorrichtung geschmiert hatte. Das Fleisch drang bis in die Kontakte der Stecker vor, die deshalb ausgetauscht werden mussten. Die Stadtwerke München beklagen immer mehr Fälle von Vandalismus an Ladesäulen.

