DPD bestellt 30 Nissan e-NV200 XL bei Voltia

Voltia hat von DPD in der Slowakei einen Auftrag über 30 Nissan e-NV200 XL in der Zehn-Kubikmeter-Version erhalten. In einem neuen Leasingmodell sollen die E-Transporter für DPD günstiger sein als Diesel-Fahrzeuge.

Der Umrüster Volta hatte die Zehn-Kubikmeter-Version des Nissan e-NV200 XL erst im März 2021 vorgestellt. Diese ist um 28 cm höher und bietet 2,2 statt 1,9 Meter Laderaumhöhe bei gleichbleibender Fahrzeugbreite und Nutzlast. Diese liegt bei 580 Kilogramm, der Laderaum ist laut Voltia bis zu 1,50 Meter breit, zwischen den Radkästen sind es maximal 1,22 Meter. Das Fahrzeug soll bis zu drei Euro-Paletten laden können. Ein Teil der höheren Fracht-Kapazität befindet sich jedoch in dem 1,35 Meter tiefen Vorbau über der Fahrerkabine. Mit dem erhöhten Aufbau ist die Zehn-Kubikmeter-Version insgesamt 2,70 Meter hoch.

Nachdem DPD den Fahrzeugtyp erfolgreich in der Slowakei getestet hatte, erstellte Voltia nach eigenen Angaben gemeinsam mit LeasePlan ein Angebot, das DPD die Nutzung der Elektro-Transporter zu Bedingungen ermöglicht, die günstiger sind, als es bisher für Diesel-Fahrzeuge der Fall war. Die genauen Konditionen, zu denen DPD die Fahrzeuge jetzt nutzt, werden in der Mitteilung aber nicht genannt. Mark Lovett, Head of Commercial Vehicles Europe von LeasePlan, und Rastislav Podlipny, CEO LeasePlan Slowakei, geben lediglich an, dass man mit der Voltia-Kooperation „die Transformation des Marktes hin zur Elektromobilität beschleunigen“ wolle.

Nach den ersten Tests, bei denen in drei Wochen auf mehr als 1.000 Kilometern über 2.000 Pakete ausgeliefert wurden, hatte Peter Pavuk, CEO von DPD Slowakei, den Wagen als „optimal für uns“ bezeichnet. Jetzt ergänzt Pavuk: „Wie wir im Rahmen der Tests feststellen konnten, ist die Zehn-Kubikmeter-Version im Vergleich zu den Sechs- und Acht-Kubikmeter-Versionen noch etwas besser auf unseren Bedarf abgestimmt, was Transportvolumen, Reichweite und Emissionen pro Paket betrifft.“

voltia.com