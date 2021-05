Toyota startet Wasserstoff-Kooperation mit Eneos

Toyota und das japanische Energieunternehmen Eneos haben eine Partnerschaft geschlossen, um die Wasserstoff-Mobilität voranzutreiben. Kern der Kooperation ist der Ausbau des Toyota-Zukunftsprojekts Woven City zur wasserstoffbasierten Modellstadt.

Das Ziel für die Modellstadt Woven City am Fuße des Mount Fuji sei eine CO2-Neutralität nicht nur in der alltäglichen Mobilität, sondern im gesamten Leben der Menschen und in der städtischen Infrastruktur selbst, so Toyota. Die Bewohner sollen „ im Einklang mit der Natur und Technologie leben – intelligent, vernetzt und nachhaltig“.

Toyota und Eneos wollen im Rahmen ihrer Kooperation die Nutzung und Anwendung von Wasserstoffenergie zu erforschen und hierbei insbesondere die Versorgungskette testen und demonstrieren – von der Produktion über die Lieferung bis hin zur Nutzung von Wasserstoff in und um Woven City.

Konkret wird Eneos in unmittelbarer Nähe der Woven City eine H2-Tankstelle errichten. Damit hat Eneos bereits Erfahrung, der Konzern betreibt heute 45 Wasserstoff-Tankstellen in den vier größten Ballungsgebieten Japans. Eneos entwickelt auch Technologien, um die Produktion von CO2-freiem Wasserstoff zu skalieren – ein Aspekt, der in der Pilotstadt erprobt werden soll.

Mit dem grünen Wasserstoff soll nicht nur die Tankstelle nahe der Woven City beliefert werden, sondern auch von Toyota installierte stationäre Brennstoffzellen in der Stadt. Zu deren Anzahl, Leistung und Einsatzzweck macht Toyota aber keine Angaben. Gemeinsam wollen die beiden Konzerne den Einsatz Brennstoffzellenfahrzeugen in der Logistik in und um die Woven City fördern und ein Management für Angebot und Nachfrage aus diesem Bereich entwickeln.

Akio Toyoda, Präsident und CEO der Toyota Motor Corporation, lobt in der Mitteilung die Expertise von Eneos entlang der gesamten Wasserstoff-Kette. „Um eine wasserstoffbasierte Gesellschaft zu verwirklichen, ist es neben der Weiterentwicklung einzelner Technologien unerlässlich, alle Prozesse der Produktion, Lieferung und Nutzung nahtlos zu integrieren“, so Toyoda.

