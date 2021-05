BASF plant Kathodenmaterial-JV in China

BASF und Shanshan, ein Anbieter von Lithium-Ionen-Batteriematerialien u.a. für Elektrofahrzeuge, haben die Gründung eines Joint Ventures mit BASF-Mehrheitsbeteiligung vereinbart (BASF: 51 Prozent; Shanshan: 49 Prozent), um in China Kathodenmaterialien und deren Vorprodukte zu produzieren.

Der Abschluss der Transaktion wird für den Spätsommer dieses Jahres angestrebt, nach Zustimmung der zuständigen Behörden. Investitionssummen in den Aufbau des Gemeinschaftsunternehmens sowie Umsatzerwartungen werden in der Mitteilung nicht genannt.

BASF gewinne Zugang zum chinesischen Markt für Kathodenmaterialien und erweitere seine globale Präsenz, wie der deutsche Chemiekonzern mitteilt. Die Produkte des Joint Ventures sollen an chinesische Zellhersteller geliefert werden.

Partner Shanshan profitiere vom globalen Kundennetzwerk der Deutschen in der Automobilindustrie und stärke damit seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem chinesischen Markt, so BASF. Details zu den Produktionsstandorten des geplanten Joint Ventures werden nicht genannt, BASF will aber die Jahreskapazität für Batteriematerialien auf 160 Kilotonnen bis 2022 erhöhen, plant aber bereits Erweiterungen darüber hinaus.

Hunan Shanshan Energy betreibt vier Produktionsstätten für Kathodenmaterialien und deren Vorprodukte in Hunan und Ningxia mit einer Jahreskapazität von 90 Kilotonnen bis 2022. Dort werden Kathodenmaterialien und deren Vorprodukte gefertigt.

„BASF arbeitet bereits seit Jahren auf breiter Basis mit globalen Automobilherstellern zusammen und hat eine starke Markenwirkung“, sagt Yonggang Zheng, Vorstandsvorsitzender von Shanshan. „Durch die Partnerschaft mit BASF wird Shanshan die Wettbewerbsfähigkeit auf dem chinesischen Markt weiter stärken und die Integration in den globalen Markt beschleunigen, indem wir unseren Kunden in China und auf der ganzen Welt hochwertige Dienstleistungen und Produkte anbieten.“

Auch der deutsche Partner ist voll des Lobes. „Durch die Kombination der Expertise von BASF und Shanshan werden wir die Transformation der Transportindustrie in Richtung Elektrifizierung beschleunigen“, sagt Markus Kamieth, Vorstandsmitglied der BASF SE. Peter Schuhmacher, Leiter des BASF-Unternehmensbereichs Catalysts, ergänzt: „Unsere kombinierte Innovations- und Technologiekompetenz wird unseren Kunden eine unvergleichliche Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf Innovation, Kundennähe und Kosten bieten.“

