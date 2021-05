Weilheim beschafft Midi-Busse vom Typ Atak Electric

Die Stadtwerke Weilheim in Oberbayern setzen künftig fünf elektrische Midibusse als Ersatz für Dieselbusse ein. Den Zuschlag für die Lieferung der E-Midibusse hat die Quantron AG als deutscher Vertriebspartner des türkischen Herstellers Karsan erhalten. Konkret handelt es sich um fünf Busse des Typs Atak Electric.

In Weilheim übernehmen ab 1. Januar 2022 die lokalen Stadtwerke den Betrieb des Stadtbusnetzes. Gemäß dem von den Stadtwerken vorgelegten und inzwischen abgesegneten Konzept sollen die jetzigen Dieselbusse durch Batterie-elektrischen Midi-Busse ersetzt werden. „Wir wollen den ÖPNV in Weilheim umweltfreundlicher betreiben, nicht nur ein theoretisches, sondern mal ein ganz praktisches Beispiel für mehr Klimaschutz“, so Stadtwerke Chef Peter Müller.

Für die Beschaffung stießen die Stadtwerke Ende Februar 2021 eine europaweite Ausschreibung an, aus der die Quantron AG als Vertriebspartner des türkischen Herstellers Karsan als Sieger hervorging. Gegenstand des inzwischen unterzeichneten Liefervertrags sind fünf Busse des Typs Atak Electric. Auf seiner Homepage nennt Quantron für das acht Meter Lange Modell eine Kapazität von 47 bis 52 Fahrgästen – je nach Innenraum-Konfiguration. Der Antriebsstrang kombiniert einen 115 kW Dauer- und 230 KW Spitzenleistung liefernden E-Motor mit fünf Batterien von BMW i mit einer Gesamtkapazität von 220 kWh. Die Reichweite gibt der Vertriebler mit bis zu 300 km an. Geladen werden kann mit 80 kW DC oder mit bis zu 44 kW AC.

„Die Batterien der Midi-Busse werden standardmäßig über Nacht bei uns in der Stadtwerkestraße 1 aufgeladen, die entsprechenden Ladevorrichtungen sind mit ausgeschrieben“, informiert Stadtwerke-Chef Müller.

