Südschweden: BYD erhält Auftrag über 79 E-Busse

Der schwedische ÖPNV-Betreiber Bergkvarabuss hat BYD mit der Lieferung von insgesamt 79 Elektrobussen zum Einsatz in Skåne, der südlichsten Provinz Schwedens, beauftragt. Die Auslieferungen sollen Ende dieses Jahres beginnen.

Die Bestellung umfasst im Einzelnen 32 E-Busse mit einer Länge von 15 Metern, 43 Exemplare mit einer Länge von 13 Metern sowie vier 12-Meter-Busse. Einen Teil der Fahrzeuge wird BYD nach eigenen Angaben in seiner Produktionsstätte in Komárom in Ungarn bauen. Welche Fahrzeuge das konkret betrifft, führt der Hersteller nicht aus.

Der Bestellung vorausgegangen waren neue Konzessionen, die ÖPNV-Betreiber Bergkvarabuss für die Gebiete Söderslätt, Österlen und Nordväst in Südschweden erhalten hat. Allesamt liegen in besagter Region Skåne, in die BYD nun erstmals E-Busse liefert. In anderen Regionen Schwedens und Skandinaviens ist der chinesische Hersteller mit seinen E-Fahrzeugen dagegen schon länger präsent. „Mehr als 250 E-Busse sind mittlerweile in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland im Einsatz, weitere 250 sind in der nordischen Region in Auftrag gegeben“, teilt BYD mit.

Erst vor wenigen Tagen hat BYD mit den Auslieferungen von insgesamt 13 Elektrobusse in die nordostschwedische Stadt Piteå in der Nähe des Polarkreises begonnen. Busbetreiber Nobina hatte die E-Flotte im vergangenen Jahr geordert. Die elektrischen 12-Meter-Busse sollen ab dem Sommer dieses Jahres in Betrieb gehen. Nobina hat insgesamt bereits mehr als 300 Elektrobusse bei BYD bestellt, von denen derzeit mehr als 160 Fahrzeuge in der gesamten nordischen Region im Einsatz sind.

Isbrand Ho, Geschäftsführer von BYD Europe, begrüßt derweil den neuesten „umfangreichen Auftrag“ und die Tatsache, Bergkvarabuss als neuen Kunden in Schweden gewonnen zu haben. „Dies ist der Beginn einer, wie ich weiß, starken und erfolgreichen Partnerschaft mit einem der wichtigsten Busbetreiber des Landes.“ Die nordische Region sei führend bei der Elektrifizierung in Europa.

