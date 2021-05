Rivian verschiebt erste Auslieferung um einige Wochen

Das unter anderem von Amazon und Ford unterstützte Elektroauto-Startup Rivian hat den Auslieferungsbeginn für die Launch Edition seines E-Pickups R1T geringfügig verschoben – von Juni auf Juli 2021. Der Abschluss der Auslieferungen wird für das Frühjahr 2022 angekündigt.

Zuvor gab es bereits entsprechende Diskussionen im Rivian-Owners-Forum, die Informationen wurden jetzt vom Unternehmen selbst bestätigt. Dabei handelt es sich aber bisher nur um die Auslieferungen des Pickups R1T. Eine Begründung für die Verschiebung auf Juli nennt Rivian dabei nicht. Ob auch das SUV R1S, das voraussichtlich ab August ausgeliefert werden soll, einige Wochen später kommen wird, ist offen.

Rivian hatte im November 2020 den Konfigurator zunächst für Vorbesteller geöffnet, später auch für Nicht-Vorbesteller. Die „Launch Edition“ war in der Folge für beide Modelle innerhalb kurzer Zeit vergriffen – trotz eines Basispreises des Sondermodells von 75.000 Dollar beim R1T und 77.500 Dollar beim R1S.

Alle Vorbesteller der Launch Edition des R1T sowie des E-SUVs R1S werden laut Rivian bis Ende November ihren voraussichtlichen Liefertermin genannt bekommen. Im August 2021 will der Hersteller seine Fahrveranstaltungen starten, zunächst in Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Detroit und Seattle. Weitere Städte sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Zudem hat Rivian einige kleine Änderungen im Konfigurator vorgenommen. Das Offroad-Upgrade gehört nun nicht mehr zum Serienumfang, sondern optional erhältlich. Der verbaute Luftkompressor, der bisher Teil des Offroad-Upgrades war, gehört aber weiterhin zur Serienausstattung.

Inzwischen gibt es auch den Zubehör-Katalog namens „Rivian Adventure Gear“. Dort gibt es unter anderem ein Dachzelt, spezielle Träger für Fahrräder, Boards und Kajaks sowie das Lade-Equipment. Als Teil des „Adventure Gears“ gibt es auch eine Outdoor-Küche, die aus dem quer hinter der Fahrgastkabine platzierten Laderaum ausgezogen werden kann.

