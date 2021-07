Rivian plant Europa-Start Anfang 2022

Das unter anderem von Amazon und Ford unterstützte US-Startup Rivian will seine Elektrofahrzeuge ab Anfang 2022 auch in Europa verkaufen. Das bestätigte das Unternehmen in einer E-Mail an einen potenziellen europäischen Kunden.

Nähere Details zum Europastart werden bislang allerdings nicht genannt. Über die Mail an Kunden wurde unter anderem im „Rivian Owners Forum“ berichtet. Zuletzt gab es auch Gerüchte, das Unternehmen halte nach einem Fabrik-Standort Ausschau – angeblich im Vereinigten Königreich, Ungarn oder Deutschland. Auch Stellenausschreibungen, etwa einen Senior-Analyst für die Lieferplanung in der EMEA-Region, hatten zuletzt auf die Europa-Ambitionen hingedeutet.

Wann genau, über welches Vertriebsnetz und mit welchen Modellen der Europa-Start erfolgen könnte, geht auch aus der Kundenmail nicht hervor – Anfang 2022 ist die einzige grobe Information. Früheren Gerüchten zufolge könnte Rivian vorerst nur das E-SUV R1S nach Europa bringen, der etwas größere Pickup R1T soll vorerst nur in Nordamerika angeboten werden. Angeblich plant das Unternehmen auch etwas kleinere Baureihen mit Fokus auf Europa und China zu entwickeln, darüber ist aber noch nicht viel bekannt.

Klar ist, dass Rivian für den laufenden Monat wie berichtet den Auslieferungsstart der Launch Edition seines E-Pickups R1T in den USA plant. Im März hatte Rivian ambitionierte Pläne für eigene Ladenetzwerke in den USA und Kanada vorgelegt. Ob solche Ladenetzwerke auch für Europa geplant sind, ist noch nicht bekannt.

rivianownersforum.com