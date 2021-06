Stadtwerke DÃ¼sseldorf stellen auf kWh-Abrechnung um

Die Stadtwerke Düsseldorf stellen ihre gesamte Ladeinfrastruktur auf eine kWh-genaue Abrechnung um. Mit der Umstellung entfallen somit die bisherigen Pauschaltarife, die auch für Bestandskunden nicht weiter fortgeführt werden.

Mit der Umstellung beträgt die AC-Ladegebühr AC im Tarif „Düsselstrom mobil“ 39 Cent und die DC-Gebühr 49 Cent je Kilowattstunde. Hinzu kommt eine Nutzungsgebühr, die nach einem Zeitraum von vier Stunden an AC-Säulen bzw. einer Stunde an DC-Stationen berechnet wird. Wird am Ladepunkt selbst bereits eine Parkgebühr erhoben, entfällt die Gebühr. Die Nutzungsgebühr beträgt 10 Cent je Minute im Zeitraum zwischen 9 und 21 Uhr.

Im Roaming bleibt der AC-Ladetarif bei 0,39/kWh. An DC-Ladesäulen kommen jedoch zehn Cent Aufschlag hinzu, hier kostet die Kilowattstunde künftig 0,59 Euro.

Mit der Ladekarte der Stadtwerke Düsseldorf verbunden ist eine monatliche Grundgebühr von drei Euro. Soweit die Tankkarte im laufenden Monat zum Laden für mehr als drei Euro genutzt wird, entfällt die Grundgebühr. Zudem wird die Grundgebühr bis zum Jahresende nicht erhoben, sie gilt erst ab dem 1. Januar 2022.

Die Stadtwerke Düsseldorf hatten bisher noch auf Pauschaltarife gesetzt. Der Tarif „Düsselstrom mobil“ kostete bisher fünf Euro pro Monat. An Ladesäulen der Stadtwerke kostete ein Ladevorgang pauschal 3,50 an einem AC-Ladepunkt und 8,50 Euro an einem DC-Ladepunkt – unabhängig von der geladenen Energiemenge. Im Roaming waren die Pauschalen etwas höher, aber mit elf Euro pro Ladevorgang an einer Ionity-Säule konnten sich gerade Autos mit großem Akku günstig laden lassen.

Die Umstellung auf das neue Tarifsystem erfolgt laut der Mitteilung sukzessive bis Ende Juli 2021. Neukunden wird auf der Homepage nur noch der neue Tarif angezeigt. Bestandskunden wurde in einer Mail mitgeteilt, dass sie dem neuen Tarif bis zum 30. Juni zustimmen müssen. Ohne Zustimmung ist die Nutzung der Ladekarte und Ladepunkte nicht mehr möglich, da die bestehenden Tarife inklusive der Flatrate „Düsselstrom flat“ nicht mehr fortgeführt werden. Einen rabattierten Tarif für Strom- oder Gaskunden der Stadtwerke wird es laut der Homepage nicht geben.

Die Stadtwerke Düsseldorf hatten Ende April den 1.000. Ladepunkt unter Vertrag genommen und Ende Mai die ersten Schnelllade-Standorte gestartet.

