Foxconn will Batteriematerialien für E-Autos entwickeln

Der für Apple tätige taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn investiert laut einem Medienbericht über eine Tochtergesellschaft umgerechnet rund 36 Millionen US-Dollar in das Unternehmen Giga Solar Materials und will zusammen mit diesem Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge entwickeln.

Foxconn wird laut einem Bericht von Reuters durch die Investition zum zweitgrößten Anteilseigner von Giga Solar Materials. Welcher Natur die Batteriematerialien sind, die beide Partner zusammen entwickeln wollen, geht aus dem knapp gehaltenen Artikel der Nachrichtenagentur nicht hervor. Giga Solar Materials ist bisher wie der Name des Unternehmens nahelegt vor allem in der Herstellung von Materialien für Solarzellen Zuhause. Seinen Sitz hat die Firma wie Foxconn in Taiwan.

Foxconn hat Elektrofahrzeuge als wichtiges neues Geschäftsfeld identifiziert und im Herbst 2020 eine E-Auto-Plattform vorgestellt. Anschließend folgten eine Reihe von Kooperationen, unter anderem mit Geely, Fisker, Nidec und Thailands staatlichem Energiekonzern PTT. Bereits mehrfach betont hat Foxconn, eine Festkörperbatterie entwickeln zu wollen, die bis 2024 auf den Markt kommen soll. So sagte Unternehmenschef Liu Young-way zuletzt im März vor Medienvertretern, dass noch in diesem Jahr eine Muster-Feststoffzelle entwickelt werden solle.

Kurz darauf wurde publik, dass Foxconn auch mit dem vietnamesischen E-Auto-Startup VinFast über eine Kooperation zur Entwicklung von Batterien und anderen Komponenten für Elektroautos verhandeln soll. VinFast ist bekanntlich ebenfalls an Festköperbatterien interessiert.

