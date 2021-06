Audi bestätigt beschleunigten Elektro-Kurs

Audi bestätigt seinen vorab durchgesickerten beschleunigten Elektro-Kurs nun offiziell. Der Produktionsstart des letzten neuen Verbrenner-Modells erfolgt demnach 2025. Eine Hintertür hält sich Audi für den chinesischen Markt jedoch offen.

Bereits vor wenigen Tagen gab es Berichte, wonach Audi nach 2026 keine neuen Modelle mit Verbrennungsmotoren mehr herausbringen will– auch keine Hybridfahrzeuge. Der Verkauf soll hingegen erst Anfang der Dreißigerjahre enden.

Die Ingolstädter bestätigen solche Pläne nun und geben weitere Details bekannt: Bereits in vier Jahren startet die Produktion des letzten komplett neu entwickelten Verbrenner-Modells von Audi. Ab 2026 bringt der deutsche Autobauer nur noch neue Modelle auf den Weltmarkt, die rein elektrisch angetrieben sind. Bis 2033 lässt Audi die Produktion der Verbrenner nach und nach auslaufen. Eine Hintertür hält sich Audi für den chinesischen Markt jedoch offen: Dort rechne man mit anhaltendem Bedarf über 2033 hinaus, weshalb es dort ein Angebot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren aus lokaler Produktion geben könnte.

Auf den Weg dorthin will Audi im ersten Schritt bis 2025 mehr als 20 rein elektrische Modelle im Portfolio haben. Rein elektrisch gibt es bislang den Audi e-tron und e-tron Sportback (inklusive der S-Modelle), die 2023 noch einmal ein Facelift erhalten sollen und 2026 durch den Q8 e-tron abgelöst werden sollen, den e-tron GT und RS e-tron GT sowie den Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron. Doch auch der Ausbau der PHEV-Modelle steht auf der Agenda. „Mit dieser Roadmap schaffen wir die notwendige Klarheit für einen entschlossenen und kraftvollen Umstieg in das Elektrozeitalter. Unser Signal: Audi ist bereit“, so Markus Duesmann, Chef der Audi AG.

Audi-Chef Markus Duesmann hatte diesen Plan offenbar schon zu seinem Einstand vor einem Jahr geschmiedet. Volkswagen-Chef Herbert Diess soll eingeweiht gewesen sein. Im März dieses Jahres hatte Duesmann dann der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gegenüber angekündigt, keine neuen Verbrennungsmotoren mehr entwickeln zu wollen. Der Audi-Chef begründete die Entscheidung in dem Interview mit den EU-Plänen für eine strengere Abgasnorm Euro 7. Ganz weg vom Verbrenner kann Audi aber noch nicht. Audi will den Verbrenner – womit offensichtlich das bestehende Portfolio gemeint ist – bis zu seinem Ende weiterentwickeln. Die bestehenden Motoren-Generationen sollen weiter verbessert werden, hin zu mehr Effizienz. „Der letzte Verbrenner von Audi wird der Beste sein, den wir je gebaut haben“, so Duesmann.

Darüber hinaus will Audi bis 2025 den ökologischen Fußabdruck seiner Flotte über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg um 30 Prozent gegenüber 2015 senken. Bis spätestens 2050 soll Audi bilanziell klimaneutral sein.

