Fastned baut fünf Ladestandorte in Westflandern

Der niederländische Ladeinfrastruktur-Spezialist Fastned wurde von der West Flemish Intercommunale (WVI) in Belgien ausgewählt, um fünf große Schnellladestationen in Gewerbegebieten zu realisieren – und zwar hauptsächlich an Hauptverkehrsstraßen in Westflandern.

Die ersten beiden Konzessionsverträge haben beide Seiten nun für Stationen in Roeselare und Ostende unterzeichnet. Die Installationen an diesen beiden Standorte sollen 2022 fertiggestellt werden. Die weiteren Standorte sollen in den kommenden Jahren realisiert werden. Fastned sieht vor, an allen fünf Standorten je eine große Ladeanlage mit bis zu 300 kW zu bauen, an der bis zu 16 E-Autos gleichzeitig laden können.

Die ausgewählten Gewerbegebiete werden von der West Flemish Intercommunale unterhalten. Fastned-Chef Michiel Langezaal äußert, dass die Die Standorte der WVI an stark befahrenen Straßen “eine großartige Ergänzung für unser europäisches Netzwerk von Schnellladestationen sind (…)”. Mit dem wachsenden europäischen Netzwerk mache Fastned es den Menschen immer einfacher, auf ein Elektroauto umzusteigen. “In naher Zukunft werden wir viele weitere Stationen in Belgien bauen”, fügt Langezaal hinzu.

Der niederländische Schnelllade-Anbieter hatte erst im Februar im Rahmen eines Angebots mit beschleunigtem Bookbuilding 150 Millionen Euro eingenommen. Der Erlös soll dazu verwendet werden, das „fest geplante Netzwerk von 164 zusätzlichen Ladestationen“ zu errichten – derzeit verfügt Fastned über 133 Ladestationen. Dabei gaben die Niederländer auch an, die Entwicklung des möglichen Netzwerks zu beschleunigen zu wollen und „Investitionskosten in Bezug auf wichtige bevorstehende staatliche Ausschreibungen, einschließlich in Frankreich und Deutschland, zu finanzieren“.

