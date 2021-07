VW beginnt mit Over-the-Air-Updates für ID.-Modelle

Volkswagen startet in diesem Monat damit, Software-Updates Over-the-Air in die Modelle seiner ID. Familie auszuspielen. Anschließend strebt der Wolfsburger Konzern an, die Software seiner ID. Fahrzeuge alle zwölf Wochen auf den neuesten Stand zu bringen.

Das erste Fahrzeug, das von dem OTA-Update profitiert, ist der ID.3: Die neueste Software-Version „ID.Software2.3“ wird per mobilem Datentransfer im Juli an Kunden des sogenannten „First Movers Club“ ausgeliefert. Es enthält laut Volkswagen „Anpassungen und Verbesserungen rund um Bedienung, Performance und Komfort“. Konkret beinhaltet das Update unter anderem erweiterte Funktionen des ID. Light, eine optimierte Umgebungserkennung und dynamische Fernlichtregulierung, eine verbesserte Bedienbarkeit und Designanpassungen des Infotainment-Systems sowie Performance- und Stabilitätsverbesserungen.

Updates für alle Kunden des ID.3, ID.4 und ID.4 GTX werden nach Angaben des Herstellers sukzessive folgen und anschließend im Zwölf-Wochen-Rhythmus erneuert. Voraussetzung für die OTA-Updates ist die Software-Version ID.2.1, die bei allen seit der Kalenderwoche 8 produzierten ID.-Modellen an Bord ist. Auch Kunden, eines früher produzierten ID.-Fahrzeugs erhalten die neue Software ID.2.1, müssen hierzu allerdings einmalig zu ihrem Händler. Das teilte Volkswagen in einer früheren Pressemitteilung vom März mit.

Ralf Brandstätter, CEO der Marke Volkswagen Pkw, kommentiert: „Volkswagen drückt beim Thema Digitalisierung aufs Tempo. (…) Wir schaffen ein vollkommen neues, digitales Kundenerlebnis mit neuen Funktionen und mehr Komfort – und das alle zwölf Wochen. Damit bringen wir als erster Volumenhersteller tiefgreifende Over-the-Air Updates in Serie. Das ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer ACCELERATE Strategie, mit der wir Volkswagen fit machen für die vernetzte und digitale Mobilität der Zukunft.“

Die Software-Updates gelangen via mobilem Datentransfer direkt auf die zentralen Hochleistungsrechner (In Car Application Server, kurz ICAS) der ID.-Modelle. Diese übernehmen bei MEB-Fahrzeugen jene Funktionen, die bei früheren Fahrzeuggenerationen auf eine Vielzahl von Steuergeräten verteilt waren. „Die neue Elektronik-Architektur ist nicht nur leistungsfähiger und intelligenter, sondern vereinfacht auch den Austausch von Daten und Funktionen zwischen den Systemen im Fahrzeug. Dadurch können über die Over-the-Air Updates bis zu 35 Steuergeräte erreicht und aktualisiert werden“, teilt Volkswagen mit.

Zur kontinuierlichen Aktualisierung der Software im Fahrzeug haben die Wolfsburger eigens eine Projekteinheit namens ID. Digital gegründet. Diese soll Kunden-Feedback sammeln und flexibel auf Kundenbedürfnisse reagieren. ID. Digital ist wiederum eng mit Cariad verzahnt, der Car-Software-Organisation des Volkswagen-Konzerns. Dieses Zusammenspiel sorge für großes Software-Know-how, heißt es in einer begleitenden Pressemitteilung. „Over-the-Air Updates sind eine zentrale Funktionalität des digitalen, vernetzten Autos“, äußert Cariad-CEO Dirk Hilgenberg. „Sie werden für die Kunden zur Normalität werden – so wie das Herunterladen des neuesten Betriebssystems oder von Apps beim Smartphone.“



Mit Over-the-Air-Updates schafft die Marke Volkswagen nach eigenen Angaben die Voraussetzungen für neue Geschäftsmodelle, so wie sie in der ACCELERATE-Strategie angelegt sind. In Zukunft müssten sich Kundinnen und Kunden beim Kauf eines Fahrzeugs nicht mehr entscheiden, welche Funktionalitäten ihr Auto aufweisen solle – und welche Konfiguration einem möglichst hohen Wiederverkaufswert zuträglich seien. Denn: „Die Hardware wird weitgehend vereinheitlicht. Zusätzliche Funktionen und innovative Technologien lassen sich künftig via Software-Update nachträglich zubuchen“, heißt es aus der Konzernzentrale.

volkswagen-newsroom.com