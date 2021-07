DHL Express setzt 61 E-Lieferwagen in Berlin Tempelhof ein

DHL Express hat im Zuge seines deutschlandweiten Infrastrukturprogramms rund 31 Millionen Euro in eine neue Station in Berlin Tempelhof investiert. Zudem setzt das Unternehmen auf die möglichst CO2-freie Zustellung in den Straßen Berlins und beliefert seine Kunden dort zukünftig auch mit 61 vollelektrisch betriebenen Fahrzeugen.

Wie die Deutsche-Post-Tochter mitteilt, habe der Neubau in Tempelhof kürzlich den Betrieb aufgenommen. Die hochmoderne Sortieranlage (6.000 Packstücke pro Stunde) sei auf weiteres Wachstum vorbereitet und zahle durch den „Einsatz umweltfreundlicher Technologien auf die Nachhaltigkeitsziele von Deutsche Post DHL Group ein“.

Das gilt auch für die 61 elektrischen Zustellfahrzeuge, wobei es sich laut DHL Express um Mercedes-Benz eSprinter handelt. Die Fahrzeuge verfügen über einen elf Kubikmeter großen Laderaum und seien „für die Zustellung großer Sendungsmengen im Berliner Stadtzentrum besonders gut geeignet“.

Für welche Version des eSprinter Kastenwagen sich DHL Express entschieden hat, geht aus der Mitteilung des Unternehmens nicht hervor. Mercedes bietet seinen großen Kastenwagen mit zwei Batterie-Optionen an – 35 kWh oder 47 kWh netto. Letztere sorgt für eine Reichweite von bis zu 168 Kilometern. Bei der Karosserie handelt es sich um die Standard-Länge A2 mit Hochdach. Die Nutzlast liegt bei 1.001 Kilogramm mit der kleinen und 848 Kilogramm mit der großen Batterie.

Geladen wird der eSprinter ab Werk mit 7,4 kW AC und bis zu 20 kW DC. Optional sind bis zu 80 kW DC erhältlich. Auch zum Ladekonzept der Fahrzeuge macht DHL Express keine Angaben.

Die 61 eSprinter sind nur von der neuen Station in Tempelhof aus aktiv. In ganz Berlin setzt der Logistiker nach eigenen Angaben über 290 vollelektrische Fahrzeuge ein, darunter weitere eSprinter und StreetScooter. Hinzu kommen über 2.000 Fahrräder, E-Bikes und E-Trikes.

