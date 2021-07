LeasePlan bietet Ladelösungen per NewMotion-Kooperation

Die Leasinggesellschaft LeasePlan ist eine Kooperation mit der Shell-Tochter NewMotion eingegangen, um seinen Kunden auf diesem Weg den einfachen Zugang zu Ladelösungen zu ermöglichen. Zunächst umfasst die Zusammenarbeit vier Länder, bevor sie weiter ausgerollt werden soll.

LeasePlan ist Gründungsmitglied der EV100-Initiative und hat sich somit selbst dem Ziel verpflichtet, bis 2030 eine Fahrzeugflotte mit Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Für die Mitgliedsunternehmen der Initiative gilt das in der Regel für den eigenen Firmen-Fuhrpark, im Falle von LeasePlan aber für die vom Unternehmen finanzierte Flotte. LeasePlan betreut weltweit rund 1,9 Millionen Fahrzeuge in über 30 Ländern.

Um den Kunden bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu helfen, soll NewMotion diverse Lade-Dienste bieten. Das reicht von dem bekannten Installations-Service für Ladestationen und Wallboxen über die Backend-Software zur Steuerung eigener Ladeparks bis hin zum Zugang zu dem „Shell Recharge“-Netzwerk für das öffentliche Laden. Dieses von NewMotion betriebene Netz umfasst inzwischen 200.000 Ladepunkte in 35 europäischen Ländern.

In der ersten Phase sollen LeasePlan-Kunden in Großbritannien, Deutschland, Norwegen und Schweden die NewMotion-Dienste nutzen können, später soll das Angebot auch in weiteren europäischen Märkten eingeführt werden.

„Wir freuen uns darauf, mit LeasePlan einen der größten Leasing-Anbieter Europas bei seiner E-Mobilitäts-Offensive zu unterstützen“, sagt Melanie Lane, CEO bei NewMotion. „Um Arbeitgeber und ihren Mitarbeitern einen nahtlosen Wechsel zu ermöglichen, benötigen Unternehmen ein Ökosystem an intelligenten Ladelösungen, mit dem sie Ladevorgänge überwachen und verwalten können.“

Nicht nur LeasePlan, auch NewMotion erhofft sich von der Partnerschaft einen Schub zum Erreichen der eigenen strategischen Ziele. Der NewMotion-Mutterkonzern Shell will bis 2025 mehr als eine halbe Million Ladepunkte betreiben.

