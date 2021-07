ADAC: Kooperation mit E.On für heimische Ladelösungen

Der ADAC hat eine Zusammenarbeit mit E.On bekannt gegeben, um Mitglieder des Automobilclubs mit Ladelösungen für zu Hause zu versorgen. Das Angebot nennt sich ADAC e-Charge Home, reicht von Einsteigermodellen bis zu vernetzten Wallboxen und soll Mitgliedern Preisvorteile von bis zu 130 Euro bescheren.

Laut ADAC soll das Angebot mit vergünstigten Wallboxen und individuellen Installationsservices punkten. Mitglieder könnten sich zunächst online oder telefonisch zu den Wallboxen und den Fördermöglichkeiten beraten lassen. Auf Wunsch übernehme E.On anschließend die komplette Installation der Wallbox.

„Auf der Fahrzeugseite unterstützen wir den Ausbau der Elektromobilität seit Jahren mit Leasing- und Finanzierungsangeboten für E-Autos“, so Mahbod Asgari, Vorstand der ADAC SE. „Unser gemeinsames Ziel mit E.On ist es, nun auch den Ausbau der häuslichen Ladeinfrastruktur mit preiswerten Angeboten voranzubringen.“

Der ADAC hat sein Angebot an elektrischen Fahrzeugen zu Sonderkonditionen zuletzt stetig ausgebaut. Seit vergangener Woche bietet der Club beispielsweise auch den rein elektrischen Kia e-Niro via Leasing an.

presse.adac.de