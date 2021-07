Xpeng P5 in China günstiger als Tesla Model 3

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat sein drittes Serienmodell P5 eingepreist, das im dritten Quartal 2021 in China auf den Markt kommen und im vierten Quartal 2021 ausgeliefert werden soll. Die E-Limousine startet zu Preisen ab 180.000 Yuan nach Subventionen (umgerechnet rund 23.500 Euro).

Damit kostet der P5 signifikant weniger als das Tesla Model 3 (ab 250.900 Yuan oder umgerechnet 32.840 Euro). Allerdings ist dieser Vergleich etwas verkürzend (gleich mehr dazu), da Xpeng den P5 in insgesamt sechs Varianten anbieten will. Selbst die teuerste Version der 4,81 Meter langen Limousine bleibt mit 230.000 Yuan unter dem Preis des Tesla-Modells. Marktbeobachter vermuten, dass der Xpeng mit Blick auf die Konkurrenzsituation zu dem beliebten Model 3 „ziemlich aggressiv“ eingepreist wurde.

Xpeng hatte die kleinere E-Limousine im April im Umfeld der Automesse in Shanghai vorgestellt. Das Fahrzeug ist ein kleiner Bruder des P7, in einigen Punkten ist das Fahrzeug dem Flaggschiff von Xpeng aufgrund der anhaltenden Entwicklung aber bereits voraus. Ist der P7 etwa mit dem Fahrassistenzsystem XPILOT 2.5 oder 3.0 erhältlich, wird der P5 die Version 3.5 unterstützen.

Konkret angeboten wird der P5 in den Versionen 460G, 460E, 550G, 550E, 550P und 600P. Die Zahlen entsprechen dabei der NEFZ-Reichweite, der Buchstabe der Version des Fahrassistenzsystems: G verfügt über keinen „XPILOT“, bei E ist es die Version 3.0 und das P steht für die aktuellste Ausbaustufe 3.5.

Das Tesla Model 3 Standard Range für 250.900 Yuan kommt auf eine NEFZ-Reichweite von 468 Kilometern, ist also theoretisch mit einem P5 460G vergleichbar. In Puncto Reichweite und den verbauten Sensoren ist der P5 600P dem 20.900 Yuan teureren Model 3 überlegen – für den XPILOT 3.5 werden unter anderem zwei Lidar-Sensoren verbaut, was Tesla aus Kostengründen ablehnt.

Ein Vergleich mit dem Model 3 Performance ist angesichts der Fahrleistungen dieses Modells kaum möglich, hier hat Tesla ein Alleinstellungsmerkmal. Das Model 3 Long Range wird in China derzeit nicht mehr angeboten.

