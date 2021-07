Bio-Hybrid GmbH aufgelöst

Das Pedelec-Startup Bio-Hybrid ist endgültig gescheitert. Nachdem die Geschäftsführung im April diesen Jahres einen Insolvenzantrag stellen musste, verlief die Suche nach Investoren erfolglos. Im Handelsregister wurde das Start-up Mitte Juli aufgelöst.

Zuvor hatte das Amtsgericht Nürnberg zum 1. Juli das Insolvenzverfahren eröffnet, da bis dato kein Investor gefunden werden konnte. Sowohl die Anwaltskanzlei Dr. Beck und Partner, die den Insolvenzverwalter stellt, als auch Marketingleiter Jakub Fukacz bestätigten dem Portal „Next Mobility“, dass die Investorensuche gescheitert sei.

Laut der Kanzlei sollen nun die Vermögenswerte der Bio-Hybrid GmbH, darunter auch geistiges Eigentum, verkauft werden – man sich mit Investoren im Gespräch. Mögliche Summen wurden aber nicht genannt.

Nach dem Insolvenzantrag im April lief das operative Geschäft zunächst weiter, das Unternehmen nahm auf der Website weiterhin Bestellungen an. Inzwischen ist die Website zwar noch aufrufbar, es wird aber lediglich ein statischer „Wartungsmodus“ angezeigt.

– ANZEIGE –









Das Konzept des vierrädrigen Lasten-E-Bikes mit Fahrerkabine wurde vom Automobilzulieferer Schaeffler entwickelt und erstmals 2016 gezeigt, internationale Bekanntheit erzielte Schaeffler mit dem Bio-Hybrid 2019, als das Fahrzeug in Las Vegas auf der CES gezeigt wurde.

Im Oktober 2020 hatte der Automobilzulieferer Schaeffler sämtliche Anteile an seiner Tochterfirma Schaeffler Bio-Hybrid GmbH an Micromobility Services and Solutions verkauft. Die Serienfertigung des vierrädrigen Pedelecs Bio-Hybrid sollte unter dem neuen Eigner Mitte 2021 beginnen.

next-mobility.de, biohybrid.com