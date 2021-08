MG Motor ernennt Jan Oehmicke zum Vice President DACH

Jan Oehmicke wird Vice President für die DACH-Region von MG Motor. Der Ex-Europachef von Tesla soll dabei die operative Verantwortung für die SAIC-Marke in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernehmen.

Oehmicke hatte Tesla 2019 als Europachef verlassen. Die britische SAIC-Marke MG Motor expandiert wie berichtet mit ihren BEV- und PHEV-Modellen zunehmend nach Kontinentaleuropa. Dabei soll Oehmicke im Range eines Vice President die operative Verantwortung in der Region übernehmen und eng mit Richard Yuan, President MG Motor DACH, zusammenarbeiten, wie MG Motor mitteilt.

In der Mitteilung führt die SAIC-Marke als Aufgaben des Neuzugangs unter anderem die Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie der weitere Ausbau des Händlernetzes und die Entwicklung neuer Finanzdienstleistungen und Mobilitätsinitiativen auf. Derzeit verfügt MG Motor über rund 50 Verkaufsstellen in Deutschland.

„Jan ist ein sehr erfahrener und ausgezeichnet vernetzter Kenner des lokalen Automobilmarkts“, sagt Richard Yuan. „Seine Expertise ist genau das, was wir beim operativen Ausbau unseres Geschäfts im wichtigen deutschsprachigen Markt benötigen. Ich freue mich sehr, ihn für unsere ambitionierten Wachstumsziele an unserer Seite zu wissen.“

Oehmicke selbst gibt an, „in einer aufregenden Zeit“ zu MG Motor zu stoßen. „Das innovative und schnell wachsende Produktportfolio passt perfekt nach Europa. Und wir sind mit unserem Angebot genau zu dem Zeitpunkt präsent, in dem elektrische Antriebe den – gerade in der DACH-Region – vermeintlich fest aufgeteilten Automobilmarkt in Bewegung bringen“, so der frühere Tesla- und BMW-Manager.

Derzeit bietet MG in Deutschland das E-SUV ZS EV und ein PHEV-SUV namens EHS an. Zudem hat die Marke bereits das 4,70 Meter lange E-SUV Marvel R Electric vorgestellt, das wahlweise von zwei oder drei Motoren angetrieben werden soll. Der kompakte Elektro-Kombi MG5 wird zwar in Großbritannien bereits seit einiger Zeit verkauft, soll aber angeblich vor dem Start in Kontinentaleuropa ein Facelift erhalten.

mgmotor.eu