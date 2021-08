Avis: EnBW-Ladeguthaben bei Elektroauto-Miete

Wer bei Avis ein Elektroauto mietet, erhält ab sofort ein Ladeguthaben von EnBW mobility+ in Höhe von fünf Euro. Den Gutschein erhalten Avis-Kund*innen bei der Fahrzeugübergabe und können das Guthaben bei der Registrierung als Neukund*innen in der EnBW mobility+ App direkt einsetzen.

Mit dem Gutschein werden wohl die wenigsten Kunden ihre gesamten Energiekosten während der Miete abdecken können. Mit den seit Juli gültigen Tarifen entspricht der Gutschein im Standard-Tarif der EnBW 11,1 kWh an einer AC-Säule (0,45€/kWh) oder 9,1 kWh an einer DC-Säule (0,55€/kWh). Das reicht in der Praxis je nach Fahrzeug und Verbrauch für grob 50 bis 80 Kilometer.

„Ob beim eigenen oder einem Mietfahrzeug, Elektromobilität ist im Alltag angekommen“, sagt Timo Sillober, Chief Sales and Operations Officer bei der EnBW. Das Zeil der Aktion mit Avis: „Wer emissionsfrei mobil sein möchte oder genau das einfach mal ausprobieren will, bekommt bei Avis das passende Fahrzeug und von uns die bequeme Ladelösung.“

Das „HyperNetz“ der EnBW umfasst derzeit mehr als 190.000 Ladepunkte in neun Ländern. Erst Ende Juni hatte EnBW sein „mobility+“-Angebot nach Belgien, Luxemburg und Liechtenstein erweitert.

