EnBW expandiert mit Ladenetz in drei weitere LÃ¤nder

Die EnBW erweitert die Lademöglichkeiten im Rahmen ihres Angebots EnBW mobility+ im Ausland: Ab sofort können Kunden ihre Fahrzeuge auch in Belgien, Luxemburg und Liechtenstein laden. Mit dieser Expansion umfasst das EnBW-Schnellladenetz nun mehr als 190.000 Ladepunkte in neun europäischen Ländern.

Allein innerhalb der letzten zehn Monate hat die EnBW eigenen Angaben nach die Zahl der Lademöglichkeiten in ihrem „Hypernetz“ um 90 Prozent gesteigert. Neben dem Kernmarkt in Deutschland, wo die EnBW das größte Schnellladenetz des Landes betreibt, umfasst das Geschäftsgebiet bereits seit Längerem Österreich, die Schweiz, Italien, Frankreich und die Niederlande. Nun kommen also Belgien, Luxemburg und Liechtenstein hinzu.

Überall gelten einheitlichen Preise, wobei die EnBW zum 6. Juli eine Preisanpassung für ihre Ladetarife angekündigt hat. An der Grundstruktur der „mobility+“-Tarife ändert sich wenig, im Schnitt wird die Kilowattstunde jedoch um 7,7 Cent teurer. Als Grund gibt der Energieversorger den schnelleren Ausbau der Infrastruktur an.

Allein für Deutschland plant das Unternehmen insgesamt 2.500 eigene HPC-Standorte bis 2025. Das seien mehr Standorte, als es bei großen Mineralölgesellschaften in Deutschland Tankstellen gebe, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Dafür will die EnBW bis zur Mitte des Jahrzehnts jährlich rund 100 Millionen Euro investieren.

Das grenzüberschreitende „Hypernetz“ des Energiekonzerns verfügt durch den Schritt nach Belgien, Luxemburg und Liechtenstein nun über die eingangs erwähnten 190.000 Ladepunkte. Zuvor nannte der Energieversorger zuletzt stets 150.000 Ladepunkte – was den Rückschluss zulässt, dass durch die Erweiterung etwa 40.000 Ladepunkte hinzugekommen sein dürften.

Zur Expansion des Netzwerks um die genannten drei Länder äußert sich Timo Sillober, Chief Sales and Operations Officer der EnBW, folgendermaßen: „Elektromobilität endet nicht an einer Landesgrenze – zur Reisefreiheit gehören auch längere Fahrten ins Ausland. Das einfache Laden in anderen Ländern ist dafür die Grundvoraussetzung. (…) Wir ermöglichen flächendeckendes Laden zum gleichen Tarif – egal, bei welchem Ladepunktbetreiber, in welchem Land, zu welcher Tageszeit, oder ob an der Autobahn. So schaffen wir für E-Autofahrer*innen jederzeit Kostentransparenz.“

enbw.com