VW bringt seriennahen ID.5 GTX mit zur IAA

Volkswagen wird den ID.5 GTX auf der IAA erstmals öffentlich ausstellen. Das erste SUV-Coupé auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) wird in München als getarnte seriennahe Studie zu sehen sein. In den Handel kommen soll der VW ID.5 GTX kommendes Jahr.

Noch sind die Informationen zu dem Performance-Stromer spärlich: Wie erwartet arbeitet an Vorder- und Hinterachse des ID.5 GTX je eine E-Maschine. Der 150-kW-Motor im Heck dürfte durch einen 75 kW starken E-Motor an der Vorderachse ergänzt werden, was 225 kW Systemleistung ergibt. Denn durch den MEB sind diese Eckpunkte vorgegeben. VW selbst macht dazu in der aktuellen Mitteilung noch keine Angaben. Der einzige konkrete Wert, den die Wolfsburger publik machen, ist eine prognostizierte Reichweite von bis zu 497 Kilometern. Ansonsten soll der ID.5 GTX voll vernetzt vorfahren, Over-the-Air-Updates empfangen können und die sogenannte Car2X-Technologie an Bord haben.

Wenn der ID.5 GTX nächstes Jahr bei den Händlern vorfährt, ist er nach dem ID.4 GTX das zweite Modell der sportlichen Produktmarke GTX. Das Kürzel steht laut Volkswagen “für eine neue Sportlichkeit”. Sie schreibe die Tradition der erfolgreichen GTI-, GTD- und GTE-Modelle fort und transferiere sie in die Welt der Elektromobilität.

Zum ID.5 GTX lüftet Volkswagen zum jetzigen Zeitpunkt ansonsten nur noch einige optische Eigenheiten. Vorne erhält das Modell LED-Matrixscheinwerfer (“IQ.Light”), auf das Volkswagen Logo zulaufende Lichtstreifen und an Fahrer- und Beifahrerseite beleuchtete Wabenelemente. Die sportliche Dachlinie wird vor allem durch flach geneigte und weit vorne ansetzende A-Säulen geprägt und läuft in einem integrierten Heckspoiler aus. Am Heck fällt am stärksten das Leuchtenband ins Auge.

Der ID.5 ist seinerseits ein Coupé-Ableger des ID.4, der in Zwickau gebaut wird und im zweiten Halbjahr 2021 auf den Markt kommen soll. Die ersten Vorserienfahrzeuge des ID.5 werden bereits seit Anfang des Jahres produziert. Weitere Angaben macht VW derzeit noch nicht, durch den MEB sind aber wie eingangs erwähnt einige technische Merkmale gesetzt. So wird der ID.5 wohl die 77-kWh-Batterie des ID.4 übernehmen und auch dessen 150 kW starken E-Motor. volkswagen-newsroom.com