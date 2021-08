Bestätigt: Erste Tesla Model Y in Europa angekommen

Die ersten Tesla Model Y sind in Europa angekommen. Das hat ein deutscher Manager des E-Autobauers nun auf seinem LinkedIn-Kanal publik gemacht. Der offizielle Auslieferungsbeginn ist weiterhin für September angesetzt, aber es sieht so aus, dass erste Übergaben wie berichtet noch im August stattfinden könnten. Dafür spricht auch ein Medientermin.

Das Tesla Model Y kann in Deutschland seit Anfang Juli bestellt werden. Der Marktstart des Model Y in Europa erfolgt früher als zuletzt auf der Webseite von Tesla angegeben, aber später als ursprünglich geplant. Das hängt mit der verzögerten Fertigstellung des Tesla-Werks in Grünheide zusammen. Von dort aus sollten die Model-Y-Exemplare für den europäischen Markt eigentlich ausgeliefert werden. Die Kalifornier wollen nun aber nicht mehr so lange warten. Schließlich läuft der deutsche Elektroauto-Markt auf Hochtouren. Also wird das Model Y aus China importiert.

Das erste Schiff hat nun offenbar angelegt. Daniel Riek, Teslas Senior Key Account Manager in München, teilte auf seinem LinkedIn-Profil mit, dass das Model Y in Europa angekommen sei. Für Deutschland ist der Marktstart laut Tesla-Website noch immer für September vorgesehen. Bereits zum Bestellstart kamen allerdings Gerüchte auf, dass die Auslieferungen bereits im August starten könnten. Die Ankunft der ersten Exemplare vor Monatsmitte spricht nun ebenfalls dafür. Genau wie die Deutschlandpremiere des Fahrzeugs, zu der Tesla Journalisten für den 19. August in den Showroom nach Berlin eingeladen hat.

Neue Fotos deuten unterdessen darauf hin, dass die Testproduktion des Model Y in Austin wie berichtet diese Woche beginnen könnte. Die Aufnahmen gehen auf Joe Tegtmeyer zurück, der die Giga Texas als Drohnenpilot auch von außen regelmäßig filmt. Ziel ist ihm zufolge der reguläre Produktionsstart im Oktober. Eine Quelle für diese Angabe nennt er nicht.

Schließlich hat Tesla jetzt bestätigt, dass der Produktionsstart des Cybertruck auf 2022 verschoben wird. Auf der Bestellseite heißt es in der Fußnote nun, dass der Konfigurator verfügbar sein wird, wenn „die Produktion im Jahr 2022 näher rückt“.

Im Rahmen der jüngsten Geschäftszahlen hatte der Hersteller bereits bekannt gegeben, dass auch der Launch des E-Lkw Semi erst 2022 stattfinden wird. Laut den ursprünglichen Plänen sollte der Semi, ein Elektro-Lkw der Klasse 8, bereits 2019 in Serie gehen. Später wurde das auf 2020 verschoben. Als Grund für die neuerliche Verzögerung nannte Tesla, sich vorerst auf den Aufbau und die Inbetriebnahme der neuen Fabriken konzentrieren zu wollen.

Vom Cybertruck sollten in diesem Jahr ohnehin allenfalls einige wenige Exemplare ausgerollt werden, die Volumenproduktion war von Beginn an erst für 2022 geplant. Im Januar hieß es, die Entwicklung und das Design seien abgeschlossen. Musk äußerte seinerzeit auch, dass für den Heckrahmen des Cybertrucks eine noch größere „Gigapresse“ bestellt werden soll als sie derzeit beim Model Y zum Einsatz kommt.

teslarati.com, linkedin.com (beide Europa-Auslieferung), teslarati.com, twitter.com (Austin), electrek.co (Cybertruck)