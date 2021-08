BYD liefert Tang EV in Norwegen aus

BYD hat die ersten Exemplare seines rein elektrischen SUV-Modells Tang in Norwegen an Kunden übergeben. 1.500 Einheiten des Stromers will BYD bis zum Ende dieses Jahres in Norwegen ausliefern.

Wie der chinesische Konzern mitteilt, seien bei einer Veranstaltung in Oslo in Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner RSA die ersten 100 Tang EV an Kunden übergeben worden. Das E-SUV wird in Norwegen zu Preisen ab 599.900 NOK (57.760 Euro) verkauft.

Das Fahrzeug verfügt über die von BYD selbst entwickelte und produzierte Blade-Batterie – eine LFP-Batterie mit sehr großen Zellen, die direkt ohne Modul in das Batteriepack verbaut werden. Der Energiegehalt im Tang EV 2021 liegt bei 86,4 kWh, bei dem ebenfalls in kleinen Stückzahlen in Norwegen ausgelieferten Modelljahr 2020 waren es noch 82,2 kWh.

Die Reichweite liegt bei 400 Kilometern im kombinierten WLTP-Zyklus und 528 Kilometer im WLTP-City. Bisher hatte BYD bis zu 505 Kilometer Reichweite angegeben – die 400 Kilometer in der aktuellen Mitteilung sind also eine deutliche Reduktion – und würde auch einem recht hohen Verbrauch entsprechen.

– ANZEIGE –









„Die offizielle Einführung des BYD Tang SUV auf dem norwegischen Markt und die Auslieferung der ersten Einheiten an Kunden ist ein wichtiger Schritt in der europäischen Vertriebsstrategie“, sagt Pere Brugal, BYD Europe Passenger Car Director.

„Wir sind bestrebt, rein elektrische, emissionsfreie Pkw auf den europäischen Markt zu bringen“, sagt Isbrand Ho, Managing Director von BYD Europe. „Unsere Kunden können sich natürlich darauf verlassen, dass unsere Autos auf dem neuesten Stand der Technik und Leistung sind.“

Quelle: Info per E-Mail