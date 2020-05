BYD plant Europa-Start noch 2020

BYD plant, noch in diesem Jahr mit dem Verkauf von Elektro-Pkw in Europa zu beginnen. Als Eintrittsmarkt hat sich der chinesische Hersteller wenig überraschend Norwegen ausgesucht, wo BYD zunächst das rein elektrische SUV Tang EV600 anbieten wird.

BYD ist seines Zeichens immerhin der größte Elektroautobauer Chinas und nach Tesla der zweitgrößte der Welt – allerdings stellt die NEV-Sparte von BYD auch Plug-in-Hybride her, während es sich bei Tesla bekanntlich nur um Batterie-elektrische Autos handelt. Der Europa-Start von BYD soll aber auch mit einem BEV erfolgen.

Der Tang EV600 ist ein E-SUV der Mittelklasse, kommt mit 4,87 Metern Länge aber schon an die obere Grenze des Segments. Die Reichweite (leider noch im veralteten NEFZ angegeben) liegt bei 520 Kilometern, die Batterie kommt auf einen Energiegehalt von 82,8 kWh.







Soweit die bekannten technischen Daten des China-Modells. Noch nicht bestätigt ist, ob BYD diese für Europa anpassen wird – und ob das 180 kW starke Frontantriebs-Modell und/oder das 360 kW starke Allrad-Modell mit zwei E-Motoren angeboten wird. Beim AWD sinkt die NEFZ-Reichweite übrigens auf 500 Kilometer. In China ist der Tang auch als Benziner und PHEV erhältlich.

Die Preise sind noch nicht bekannt, sie sollen noch vor dem Verkaufsstart in Norwegen kommuniziert werden. In China ist der Tang EV600 ab rund 260.000 Yuan (nach Förderung) erhältlich, umgerechnet rund 33.800 Euro.

„Norwegen ist der am weitesten fortgeschrittene Markt in Europa, wenn es um die weit verbreitete Einführung und Nutzung von Elektrofahrzeugen sowie um ein umfassendes Ladesystem geht“, sagt Isbrand Ho, Geschäftsführer von BYD Europe. Dabei ließ Ho aber offen, auf welchen Lade-Standard BYD den Tang umgerüstet hat – der chinesische Standard GB/T ist auch in Norwegen nicht weit verbreitet, in Europa werden vor allem CCS-Schnellladesäulen aufgebaut und teilweise noch CHAdeMO-Lader.

Laut dem Europachef ist auch ein Verkauf in anderen Ländern denkbar. „Wir werden die Marktentwicklung genau prüfen, aber langfristig ist es unser Ziel, den Pkw-Absatz über Norwegen hinaus auszudehnen“, sagt Ho. Das Angebot in Norwegen bezeichnet er als „Marketing-Test“. Man sei aber zuversichtlich, „dass das Sortiment, das Design, die Praktikabilität und die Spitzentechnologie des BYD Tang anspruchsvolle europäische Käufer ansprechen werden“.







BYD kündigt darüber hinaus an, noch in diesem Jahr eine Reihe von BEV-Nutzfahrzeugen nach Europa zu bringen. Dazu gehören ein Lieferwagen, ein 7,5-Tonnen- und ein 19-Tonnen-Lkw sowie eine Terminal-Zugmaschine. Bisher bietet BYD in Europa E-Busse an.

Die Pläne von BYD sind nun bestätigt – es könnte aber sein, dass ein anderer chinesischer OEM BYD mit dem Europa-Start noch zuvor kommt. Brian Gu, Firmenchef von Xpeng Motors, sagte kürzlich in einem Interview mit „Fully Charged“, dass Xpeng Motors den europäischen Markt und insbesondere Norwegen „genau beobachtet“. Der norwegische Elektroauto-YouTuber Bjørn Nyland berichtete hingegen, dass Xpeng noch in diesem Jahr seinen G3 und im kommenden Jahr den P7 in Norwegen auf den Markt bringen wird. Wie Nyland erfahren haben will, soll für die Europa-Modelle der chinesische Schnelllade-Standard GB/T durch CHAdeMO ersetzt werden – bestätigt sind diese Informationen allerdings nicht.

