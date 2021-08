Autovermieter Starcar beschafft 130 Aiways U5

Starcar hat als erster Autovermieter in Deutschland seine Flotte um den Aiways U5 erweitert. Konkret sollen im August mindestens 130 der Stromer an Starcar geliefert und bundesweit an deren Standorte verteilt werden.

Wie die deutsche Aiways-Tochter mit Sitz in München mitteilt, sollen die Fahrzeuge des chinesischen Herstellers direkt bei Starcar abgerufen und gemietet werden können. Mit den 130 Exemplaren des E-SUV steige die Elektrifizierungsquote bei Starcar auf rund 10 Prozent.

„Für uns stellt der Aiways U5 ein ideales Fahrzeug dar, um die Flotte konsequent weiter in Richtung E-Mobilität auszubauen“, sagt Stephan Töllner, bei Starcar verantwortlich für den Bereich New Mobility. „Hatten wir vorher nur Klein- und Kompaktwagen im Portfolio, sprechen wir mit diesem geräumigen SUV nun auch anspruchsvolle Firmenkunden, Familien und Sportbegeisterte mit umfangreichem Equipment an.“

Bei dem U5 handelt es sich um ein 4,68 Meter langes SUV, das Kofferraumvolumen fällt im Vergleich zu anderen E-SUV dieser Größenklasse mit 432 Litern relativ klein aus. Dafür bietet der U5 eine fürstliche Beinfreiheit auf der Rückbank – und ein entsprechend großes Ladeabteil, wenn die Lehnen der Rücksitze umgeklappt werden.

– ANZEIGE –

Die 61 kWh große Batterie ist mit Zellen von CATL bestückt, der E-Motor gibt bis zu 150 kW an die Vorderräder ab. Laut WLTP-Normtest bietet der U5 eine Reichweite von 400 Kilometern, in unserem Langstrecken-Test konnten wir eine rechnerische Reichweite von 340 Kilometern erzielen. Die DC-Ladeleistung liegt bei 90 kW, mit Wechselstrom ist nur einphasiges Laden möglich. Die Standard-Version des U5 kostet in Deutschland 38.973 Euro vor Abzug des Umweltbonus, die deutlich gefragtere Premium-Variante steht mit 42.050 Euro in der Liste.

„Das Mietwagen-Angebot von Starcar bietet einer neuen Marke wie Aiways einen flexiblen Einstieg in den Markt, um Kunden für unseren Aiways U5 zu begeistern. Mit Starcar wollen wir weitere Kundenkreise erschließen und auch für unsere zukünftigen Produkte begeistern“. Vor wenigen Wochen hatte Aiways zudem verkündet, dass der Abo-Anbieter Finn.Auto 500 U5 beschafft hat und diese in sein Abo-Angebot integrieren will.

ai-ways.eu