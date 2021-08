GAC Honda baut neues Werk mit Jahreskapazität von 120.000 Einheiten

Das chinesische Joint Venture GAC Honda will seine Produktionskapazitäten für Elektroautos und Plug-in-Hybride mit dem Bau eines neuen Werks um 120.000 Fahrzeuge pro Jahr erhöhen. Der Bau soll im Oktober dieses Jahres beginnen und 2024 abgeschlossen sein.

Die neuen Anlagen umfassen eine Teststrecke für Autos, eine Batteriewerkstatt, Werkstätten zum Stanzen, Schweißen, Lackieren und Montieren sowie weitere unterstützende Einrichtungen, wie aus einem Bericht von „China Automobil News“ mit Bezug auf die Webseite des Guangzhou Public Resources Trading Centers hervorgeht. GAC Honda will demnach rund 2,99 Milliarden Yuan (390 Millionen Euro) in das Projekt investieren. Welche Fahrzeugmodelle in dem Werk entstehen sollen, wird nicht angegeben.

Honda plant wie berichtet innerhalb der nächsten fünf Jahre zehn rein elektrische Modelle für den chinesischen Markt. Mit dem „Honda SUV e:prototype“ zeigte der japanische Autohersteller im April einen Ausblick auf das erste BEV-Modell, das im Frühjahr 2022 in China in den Verkauf gehen soll.

Dabei handelte es sich um die seriennahe Version des Fahrzeugs, eine Konzeptstudie hatten die Japaner bereits im September 2020 unter dem Namen „e:concept“ gezeigt. Darüber hinaus präsentierte Honda mit dem Breeze PHEV das erste Plug-in-Hybrid-Modell seines Joint Ventures mit GAC. Auch hierbei handelt es sich um ein SUV. Das Modell soll in China im zweiten Halbjahr auf den Markt kommen.

gasgoo.com