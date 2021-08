Launch von Carsharing-Stromer Sven verzögert sich stark

Der vom Aachener eMobility-Startup Share2Drive fürs Carsharing entwickelte Elektro-Kleinwagen Sven (Shared Vehicle Electric Native) dürfte erst zwei Jahre später auf den Markt kommen als geplant. Ursprünglich sollte der 2,5 Meter kurze und 1,75 Meter schmale 2+1-Sitzer im aktuellen Quartal herauskommen.

Doch daraus wird offenbar nichts: Wie der Entwicklungsdienstleister FEV – seines Zeichens Mutterkonzern von Share2Drive – auf Anfrage von „Next Mobility“ mitteilt, spüre man die Corona-Auswirkungen bei den Verhandlungen und habe hier noch keinen Abschluss vollzogen. „Die Carsharing-Branche ist stark von der Corona-Pandemie betroffen und stand in den vergangenen Monaten mehrfach praktisch still.“ Das Interesse von Investoren an Sven sei aber unverändert groß.

Ein Konzept von Sven stellte Share2Drive erstmals im Frühjahr 2019 auf dem Genfer Autosalon vor – samt seinerzeit erster technischer Details. Der Mini-Stromer mit Schwenkschiebetür wurde damals mit 24 kW Leistung, 20 kWh Batteriekapazität und einer WLTP-Reichweite von 140 Kilometern angegeben. Ebenfalls um diese Zeit vollzog sich der Einstieg der Niederrhein Energie und Wasser AG (NEW AG) aus Mönchengladbach, die den E-Kleinwagen ab 2021 in ihrer Region als Carsharing-Fahrzeug einsetzen wollte. Außerdem kündigte das Hamburger Startup Hub2Go die Integration von Sven in seine eigene Carsharing-Plattform GoMobile an.

Danach wurde es still um das Projekt. Wie “Next Mobility” nun erfahren hat, gestalten die Entwickler aktuell den Innenraum neu. Dieser soll künftig keimfreie Oberflächen erhalten. Neben der Verzögerung beim Launch lässt außerdem aufhorchen, dass die NEW AG bei Share2drive wieder ausgestiegen ist und dies – nach Berichten der “Rheinischen Post” – mit einem Verlust in Höhe von 1,7 Millionen Euro, der die politischen Gemüter erhitzt.

